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«الرحمانية مول» يجمع 15 أسرة إماراتية منتجة
المعرض يلبي مختلف الأذواق والاحتياجات (من المصدر)
14 ابريل 2022 01:55

دبي (الاتحاد)

تنظم وزارة تنمية المجتمع بالتعاون مع تعاونية الشارقة، معرضاً للأسر الإماراتية المنتجة أصحاب المشاريع المنزلية متناهية الصغر، في «مركز الرحمانية»، تشارك فيه 15 أسرة مواطنة، وذلك حتى نهاية أبريل الحالي، من الثامنة مساءً حتى منتصف الليل.
وحول هذا الشأن قالت عفراء بوحميد، مدير إدارة برامج الأسر المنتجة، إن الأسر الإماراتية المنتجة والمشاركة في هذا المعرض من مختلف فئات المجتمع، ستعرض مجموعة متنوعة من السلع الإنتاجية المميزة، والتي تتناسب مع احتياجات وذائقة مختلف الأفراد والأعمار، من أشغال يدوية وعطور ودخون وفنون وتوزيعات تتزامن مع الشهر الفضيل وغيرها من المنتجات المحلية بلمسات إبداعية.
وأكدت بوحميد أن تنظيم المعرض، جاء في إطار جهود الوزارة لتعزيز الشراكة المجتمعية والمؤسسية عبر توسيع دائرة شركائها في الدولة الداعمين للاقتصاد المحلي، إضافة إلى تشجيع مختلف الفئات على المساهمة الإيجابية، وتعزيز دورها في دعم الاقتصاد المحلي، ورفع المستوى الاقتصادي للأسرة عبر إيجاد مصادر دخل بديلة ومتنوعة.
من جهته، قال عبدالله الحريمل، المدير التنفيذي لقطاع الشركات الجديدة في تعاونية الشارقة: «يسرنا أن ندعم معرض الأسر المنتجة في مركز الرحمانية في إطار التعاون مع وزارة تنمية المجتمع، تماشياً مع التزامنا بمسؤوليتنا الاجتماعية المؤسسية، وحرصنا الدائم على دعم ورعاية الأنشطة والمبادرات الاجتماعية والثقافية والتنموية، باعتبارها ركائز أساسية للنموذج التعاوني الذي نسعى لإرسائه. ويمثل المعرض خطوةً نوعية في دعم الأُسر الإماراتية المنتجة، وتشجيع ثقافة ريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة، وترويج وتسويق المنتجات الوطنية».

وزارة تنمية المجتمع
الشارقة
الرحمانية
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