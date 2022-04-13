توظيف خريجات «فاطمة الصحية» في «شخبوط الطبية»

أبوظبي (الاتحاد)

أبرمت كلية فاطمة للعلوم الصحية التابعة لمعهد التكنولوجيا التطبيقية في مركز أبوظبي للتعليم والتدريب التقني والمهني، اتفاقية تعاون مع مدينة الشيخ شخبوط الطبية، لتوفير فرص عمل جديدة لخريجي الكلية، وفقاً للشروط والمتطلبات المعمول بها في «شخبوط الطبية»، إضافة إلى تأمين البرامج التدريبية المتخصصة لطالبات الكلية فيها.

وقال الدكتور أحمد عبدالمنان العور مدير عام المعهد، إن الاتفاقية تعزز التعاون بين الطرفين للدخول في شراكة في العلوم الصحية وجميع المجالات ذات الاهتمام المشترك، نحو تحقيق الرؤية والأهداف الاستراتيجية للجانبين، مع رعاية طالبات الكلية خلال التدريب في «شخبوط الطبية»، وفقاً لسياستها ومعاييرها، إضافة إلى السماح للمتخصصين من المدينة بإعطاء محاضرات ودورات، والانضمام إلى كلية فاطمة للعلوم الصحية إن أمكن بصفة أساتذة مساعدين مع مراعاة الاحتياجات والفرص المتاحة لدى الكلية وموافقة مدينة الشيخ شخبوط الطبية، وكذلك المشاركة في مشاريع الكلية وأبحاثها وبرامجها وأنشطتها.

وقع الاتفاقية الدكتور داريل كورنيش مدير كلية فاطمة للعلوم الصحية، ومايكل جيمس راين المدير التنفيذي للإدارة في مدينة شخبوط الطبية، وذلك في مقر الكلية بأبوظبي.

ولفت الدكتور أحمد عبدالمنان العور إلى أن الاتفاقية تنسجم مع الخطة الاستراتيجية في مركز أبوظبي للتعليم والتدريب التقني والمهني، والتي من أهم ملامحها، ضرورة العمل المتطور مع مختلف المؤسسات الحكومية والخاصة التي تعمل وفق رؤية واضحة تتوافق مع طموحات المؤسسات التابعة لـ«أبوظبي التقني»، ومنها كلية فاطمة للعلوم الصحية التي تعمل وفق برامج متخصصة، تستهدف توطين القطاع الصحي والطبي بكوادر وطنية عالية الجودة.