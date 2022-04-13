833 ألف مخالفة «مواقف» في أبوظبي والعين 2021

هالة الخياط (أبوظبي)

حرر مركز النقل المتكامل، التابع لدائرة البلدات والنقل، 833 ألف مخالفة «مواقف» على المركبات في مدينتي أبوظبي والعين، خلال العام الماضي، منها 1.09% نسبة المخالفات الملغية بعد التظلم، و0.22% نسبة المخالفات الملغاة بسبب خطأ المراقبين.

ونفذ مركز النقل المتكامل العام الماضي 28 ألف زيارة تفتيشية على استغلال المنشآت التجارية للمواقف والأرصفة، ورصد المركز خلالها 653 مخالفة للمواقف التجارية في مدينتي أبوظبي والعين.

ووفقاً للتقرير السنوي لدائرة البلديات والنقل لعام 2021 المنشور مؤخراً، فقد شهد العام الماضي قطر 4747 مركبة، منها 4709 مركبات تم فك الحجز عنها.

وقام مركز النقل المتكامل خلال عام 2021 بتطوير عدد من خدمات المواقف العامة، بما يمكّن المتعاملين من الحصول عليها بشكل فوري عبر القنوات الرقمية، حيث تم توفير خدمات المواقف العامة على منصة خدمات أبوظبي الحكومية الموحدة «تم». كما قام بتفعيل 2.868 موقفاً جديداً خلال العام، توزعت على 2.324 موقفاً في مدينة العين و544 موقفاً في مدينة أبوظبي، علماً بأن مدينة أبوظبي تحتوي على 148.3 ألف موقف موزعة في 123 قطاعاً، وفي مدينة العين يوجد 18 ألف موقف موزعة في 22 قطاعاً.

وخلال العام الماضي، تم تخصيص 1060 موقفاً للدراجات النارية في إمارة أبوظبي في المناطق التي يوجد فيها العديد من المطاعم التي تقوم بخدمة توصيل الطلبات، منها 1035 في مدينة أبوظبي و25 موقفاً في مدينة العين.

اشتراكات محددة المدة

وأصدر المركز 3.694 تصريحاً للاشتراكات محددة المدة للمواقف العامة، حيث تتيح هذه الخدمة للمتعاملين استخراج تصاريح وقوف شهرية أو ربع سنوية أو نصف سنوية أو سنوية لمركباتهم، تخوّل للمركبة الوقوف المتكرر بالمواقف العامة السطحية الفرعية ذات الأرصفة المصبوغة باللونين الأسود والأزرق في مدينتي أبوظبي والعين، من دون الحاجة إلى دفع الرسوم في كل مرة. وبالإضافة إلى ذلك تم إصدار 389 تصريحاً لاستخدام المواقف الطابقية في الإمارة.

خدمة متكاملة

يبلغ عدد المواقف المتاحة في مباني المواقف الطابقية في جزيرة أبوظبي 3.788 موقفاً موزعة على 7 مبانٍ طابقية، منها 31 موقفاً مخصصة لمركبات أصحاب الهمم، و182موقفاً مخصصة لمركبات السيدات فقط، ومواقف أخرى مخصصة لشحن المركبات الكهربائية وعددها 16، الأمر الذي يسهم في تقديم خدمة متكاملة لمستخدمي المواقف الطابقية.

وشهد عام 2021 إيقاف طباعة مخالفات مواقف المركبات العامة في الإمارة من قبل المفتشين، وإصدارها بطريقة إلكترونية فقط، عبر الرسائل النصية، التي تشتمل على التفاصيل الخاصة بالمخالفة.