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شرطة أبوظبي تنظم ورشة «النزاهة الوظيفية»
جانب من فعاليات الورشة (من المصدر)
14 ابريل 2022 01:55

أبوظبي (الاتحاد)

عززت شرطة أبوظبي التوعية بدور الشباب في مكافحة الفساد وتعزيز النزاهة الوظيفية، بورشة عمل عقدت في مدارس الشرطة بالتعاون مع مجلس شباب شرطة أبوظبي.
وأكدت المقدم حنان النعيمي رئيس قسم العلاقات والتعاون الدولي بإدارة مكافحة الفساد، أن دور الشباب في مكافحة الفساد لا يقل أهمية عن المؤسسات الرسمية المعنية، لافتة إلى أهمية إعداد برامج وطنية تستهدف الفئات العمرية للشباب وتقوية دورها في مكافحة الفساد وكشف ورصد ومتابعة شبهاته.
وأوضحت أن عملية مكافحة الفساد منظومة متكاملة والشباب هم الفئة الأكثر قدرة على التأثير في المجتمع ولهم دور ريادي في نشر الوعي المجتمعي ضد الفساد، ضمن نهج وطني قادر على صناع جنود أقوياء يحاربون الفساد والمفسدين في مختلف مواقعهم، بالتعاون مع الشرطة.
وذكر النقيب عتيق الحميري، محاضر في إدارة مكافحة الفساد، أن الورشة ركزت على ترسيخ مفهوم النزاهة الوظيفية، وتعزيز القيم والسلوكيات الإيجابية، ومبادئ الشفافية، والأمانة، والمسؤولية في المؤسسات، وآليات الوقاية من الجريمة، والعمل بشفافية لدى جميع الجهات.

شرطة أبوظبي
أبوظبي
مكافحة الفساد
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