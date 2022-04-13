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شرطة دبي تواصل فعاليات دبلوم القضاء الشرطي
شرطة دبي تواصل فعاليات دبلوم القضاء الشرطي
14 ابريل 2022 01:54

دبي (الاتحاد)

تواصل القيادة العامة لشرطة دبي، ممثلة بمجلس القضاء الشرطي والإدارة العامة للتدريب، وبالشراكة مع معهد دبي القضائي، فعاليات دبلوم القضاء الشرطي، والتي انطلقت الشهر المنصرم بهدف تعزيز مستوى تأهيل المنتسبين من مجلس القضاء الشرطي وفق أرقى المعايير المعرفية، بما يضمن تحقيق أهداف الدبلوم في رفع كفاءتهم للنظر والفصل في المخالفات المسلكية.
وأكد العميد أحمد عبدالله شهيل مدير عام مجلس القضاء الشرطي، أن الدبلوم الذي يستمر لقرابة الشهرين، يأتي في إطار حرص القيادة العامة لشرطة دبي، بتوجيهات من معالي الفريق عبد الله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، بتمكين الكفاءات ومدها بالأدوات والمعلومات والإجراءات القانونية المسلكية، للتعامل مع المحاكمات العسكرية بالشكل القانوني الصحيح. وثمن العميد التعاون والشراكة الممتدة بين القيادة العامة لشرطة دبي ومعهد دبي القضائي، منوهاً بدورهم في إعداد منهج ثري بالمعلومات لدبلوم القضاء الشرطي، واختيارهم لكفاءات قضائية تعزز من اكتساب المنتسبين المعارف والفنيات اللازمة.

شرطة دبي
معهد دبي القضائي
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