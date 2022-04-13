رمضان شهر البركات

أمر الله تعالى عباده أن يشكروه على نعمه، وتعددت نعمه وآلاؤه سبحانه وتعالى، وهي نعم لا تعد ولا تحصى، كما قال عز وجل في كتابه، ومنها نعمة الأمن وتوافر أسباب الرزق، ويقول الله سبحانه وتعالى: (... وَاشْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ)، «سورة النحل: الآية 114)، ويقول عز من قائل: (... فَاذْكُرُوا آلَاءَ اللَّهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ).

وصف النبي، صلى الله عليه وسلم، شهر رمضان بأنه «شهر مبارك»، إذ يكثر فيه الخير الحسي والمعنوي، ففي الحديث «أتاكم شهرُ رمضانَ، شهرٌ مبارَكٌ، فرض اللهُ عليكم صيامَه، تفتحُ فيه أبوابُ الجنَّةِ، وتُغلَق فيه أبوابُ الجحيم، وتُغَلُّ فيه مَرَدَةُ الشياطينِ، وفيه ليلةٌ هي خيرٌ من ألف شهرٍ، من حُرِمَ خيرَها فقد حُرِمَ»، ويبارك الله تعالى في شهر رمضان، في أرزاق الناس، وفي أوقاتهم، وفي أعمالهم وهو شهر مبارك قال الله عز وجل: (إِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُّبَارَكَةٍ إِنَّا كُنَّا مُنذِرِينَ)، «سورة الدخان: الآية 3» وكما في حديث سلمان الفارسي رضي الله عنه: «شهر يزداد فيه رزق المؤمن»، (صحيح ابن خزيمة، 1887»، ووعلى المسلم أن يغتنم شهر رمضان لأنه شهر مبارك، وأن وقت السحر من الأوقات المباركة التي ينبغي استغلالها بالطاعات، عن أنس بن مالك رضي الله عنه، قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: «تسحروا فإن في السحور بركة»، (متفق عليه).

و«البركة هي ثبوت الخير الإلهي في الشيء»، والمبارك: ما فيه ذلك الخير، (مفردات الراغب الأصفهاني، ص 49)، ورمضان هو شهر البركة لثوبت البركة فيه كثبوت الماء في البِرْكَة، ففيه أنزل الله سبحانه وتعالى القرآن الكريم، وبارك في تلك الليلة فجعلها ليلة القدر، فقال جل جلاله: (إِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ * وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ * لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ * تَنَزَّلُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِم مِّن كُلِّ أَمْرٍ * سَلَامٌ هِيَ حَتَّىٰ مَطْلَعِ الْفَجْرِ)، «سورة القدر: الآيات 1 - 5».وجعل الله تعالى بركة تلك الليلة أفضل من ألف شهر، وهو شهر يبارك الله تبارك وتعالى به في ثواب الأعمال، ففي الحديث: «من تقرب فيه بخصلة من خصال الخير كان كمن أدى فريضة فيما سواه، ومن أدى فريضة فيه كان كمن أدى سبعين فريضة فيما سواه، (صحيح ابن خزيمة، 1887».وهذه الزيادة نوع من البركة التي يتحسسها المسلم، ويتلمسها في طعامه وشرابه ونفسه وماله، وأخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن أكلة السحر أكلة مباركة، كما إن السحر وقت مبارك، ففي الحديث القدسي: عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «ينزل الله عز وجل في كل ليلة إلى السماء الدنيا، فيقول: هل من سائل فأعطيه؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ حتى يطلع الفجر»، (متفق عليه)، فكل تلك الأمور تتحقق ببركة رمضان.

الزكاة حقّ لا يقبل التأخير:

حث الله تعالى على المسارعة إلى الخيرات، والمبادرة في أداء الطاعات والعبادات، قال تعالى: (وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ)، ومن تلك الأعمال والواجبات إخراج الزكاة، قال تعالى: (وَأَقِيمُوا الصَّلَاة وَآتُوا الزَّكَاة وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِين).

فمتى تخرج الزكاة؟ وما هو خطر التسويف أو التأخير في إخراجها؟ وما هي الجهات المعتمدة التي تقوم بتوزيعها؟ إن الزكاة مِن العبادات التي متى ما توفرت شروطها وانتفعت موانعها، وجب على المكلف بها المبادرة بإخراجها، وعدم تأخيرها، لأنها حق يجب صرفه لمستحقيه فوراً، فإن أخّرها بغير عذر، ولغير حاجة أَثِمَ، لقوله تعالى: (وآتوا الزكاة) وَالْأَمْر عَلَى الْفَوْرِ.

فالمبادرة في إخراج الزكاة في وقتها ومن دون تأخير أسلمُ للمكلف، لأن التأخير يجرّ عليه آفات وتبعات من جراء تراكم الواجبات، فيستثقل إخراجها، ويعجز عن النهوض بها، والله يقول: (وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ)، وقد يعاجله أجلُه قبل إخراجها في وقتها، فيكون قد قصّر في أداء ركن من أركان الدين، ويعتبر من الكانزين الذين قال الله فيهم: (وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ).

ولا يعتبر تأخيرها لإدراك فضيلة الوقت مسوغاً شرعياً، كأن يحين وقت إخراجها فيؤخرها لشهر رمضان أو لغيره من الأيام الفاضلة، فإنّ أفضل وقت تدركه فيه الزكاة هو وقت وجوبها، فلا يجوز تأخيرها عنه.

ومن وجبت في ماله الزكاة عليه المبادرة بإخراجها فوراً، من غير تسويف أو تأخير، لقوله تعالى: ﴿‌فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ﴾، وقوله: «‌بَادِرُوا بِالْأَعْمَالِ»، ولا بأس أن يخرج المرء زكاته بنفسه، أو عن طريق من يوكّله ويثق به، كصندوق الزكاة في دولة الإمارات والمتخصص في خدمة فريضة الزكاة، توعيةً بها، وقبولاً لأموالها، وصرفها على مصارفها، لتعزيز السعادة والتلاحم المجتمعي.

ونخلص مما سبق إلى أنَّ المسارعة في العبادات دليل على رجاحة العقل وسلامة الدين، ومن تلك العبادات فريضة الزكاة التي لا يجوز تأخيرها عن وقتها.

فتوى

هل يمكن أن أصلي التراويح وأنا لا أصوم بسبب المرض، وهل يكتب لي أجرها لو صليتها وأنا مضطجع في فراشي لا أتحرك؟

أجاب المركز الرسمي للإفتاء بأن «التراويحُ غيرُ مرتبطةٍ بالصيامِ، فيحصُلُ أجرُها لمنْ صلاها ولو لم يصُمْ، وإذا كان المريض يشق عليه أو يضُرُّ به أن يصليها جالسًا وصلاها مضطجعًا في فراشه، ثبتَ له أجرُها كاملاً بفضلِ اللهِ تعالى».