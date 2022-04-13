اليوم 06:47
أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
إنفوجراف كاريكتير برامج
إنفوجراف كاريكتير برامج
عدد اليوم
عدد اليوم
الإمارات
مرور رأس الخيمة: القيادة البطيئة .. تعدٍ على حقوق الآخرين
مرور رأس الخيمة: القيادة البطيئة .. تعدٍ على حقوق الآخرين
13 ابريل 2022 22:20

 أكدت إدارة المرور والدوريات بالإدارة العامة للعمليات المركزية بشرطة رأس الخيمة أن القيادة البطيئة تعدٍ على حقوق الآخرين، حيث تتسبب في دفع سائقي المركبات القادمة من الخلف إلى التجاوز الخطأ ما يتسبب في وقوع حوادث مرورية بليغة.
 وأوضح المقدم الدكتور محمد عبد الله البحّار مدير إدارة المرور والدوريات بشرطة رأس الخيمة بالإنابة أن السائقين يظنون أن القيادة البطيئة أو بسرعات تقل عن السرعات المحددة على الطريق، تضمن رحلة سير آمنة وهادئة لهم ولغيرهم على مختلف الطرق والمحاور، ولكن العكس صحيح، بالرغم من ذلك، إلا أنها تسبب في أحيان كثيرة بحوادث مهلكة ومؤسفة .
 ولفت إلى أن هناك نسبة من الحوادث المرورية أحد أهم أسبابها قيادة المركبة بسرعة أقل من السرعة المقررة على الطريق، بحيث يقود السائق مركبته ببطء ومن دون مبرر وبشكل خاص على الجانب الأيسر من الطريق، ولا يفسح الطريق لغيره من المركبات، معرقلاً بذلك انسيابية حركة السير والمرور، الأمر الذي يؤدي بدوره إلى قيام بعض المركبات التي خلفه، بالتجاوز من الجانب الأيمن بصورة خاطئة، والتسبب بحوادث مرورية جسيمة، بليغة الأضرار والخسائر. وأكد مدير إدارة المرور والدوريات بشرطة رأس الخيمة بالإنابة، أن المادة /84/ من قانون السير والمرور الاتحادي، تنص على أن عدم إفساح الطريق للمركبات التي لها أفضلية الطريق القادمة من الخلف أو من الجانب الأيسر، تصدر بحقهم مخالفة مرورية وغرامة مالية قدرها «400» درهم، لافتاً إلى أن هذا السلوك قد يعتبره بعضهم بسيطاً إلا أنه مخالفة صريحة وقد تكون نتائجها وخيمة على حركة السير والسلامة المرورية، لأنها تتسبب بعرقلة حركة السير والمرور، وخلق حالة من الارتباك في الطريق. ودعا المقدم الدكتور محمد البحّار، قائدي المركبات على الطرق الداخلية والخارجية إلى الالتزام بالقيادة الآمنة، وعدم التجاوز وتخطي المركبات التي تسير أمامهم من اليمين، لما يمثله التجاوز من اليمين من خطورة كبيرة ويتسبب في وقوع حوادث مرورية اليمة وقد ينتج عنها وفيات وإصابات بليغة، مناشداً مستخدمي الطريق، بضرورة الانتباه والالتزام بالمسار وعدم تغييره إلى المسارات الأخرى إلا بعد التأكد من خلو مسار الطريق والانتقال بعد التأكد من وجود مسافة أمان كافية بينه وبين المركبات الأخرى، مع ضرورة الالتزام باستخدام الإشارات الضوئية أثناء تغيير المسارات، حفاظاً على سلامة الأرواح والممتلكات. 

المصدر: وام
رأس الخيمة
شرطة رأس الخيمة
آخر الأخبار
شعار وزارة الخارجية والتعاون الدولي
عربي ودولي
الإمارات تدين اقتحام القوات الإسرائيلية المسجد الأقصى
اليوم 02:38
يوسف العتيبة
عربي ودولي
الإمارات: نعمل لإرساء عملية سياسية مستدامة باليمن
اليوم 02:37
الروس يأسرون بريطانياً يقاتل في الجيش الأوكراني
عربي ودولي
الروس يأسرون بريطانياً يقاتل في الجيش الأوكراني
اليوم 02:37
جانب من اجتماعات مجلسي النواب والدولة الليبيين في القاهرة بحضور ستيفاني وليامز (من المصدر)
عربي ودولي
«الرئاسي الليبي»: المصالحة الوطنية لإرساء السلام والاستقرار
اليوم 02:37
تظاهرات حاشدة للمصريين في شوارع القاهرة يوم 30 يونيو 2013 للإطاحة بحكم «الإخوان» (أرشيفية)
عربي ودولي
إعلام «الإخوان».. مؤشرات الفشل وتبعات السقوط
اليوم 02:37
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©