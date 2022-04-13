سيف بن زايد يشهد محاضرة بعنوان «الأمن والاستقرار من منظور الإمارات»

شهد الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية المحاضرة الرمضانية الثانية لـ «مجلس محمد بن زايد» والتي عقدت تحت عنوان «الأمن والاستقرار في عالمنا المتغير.. من منظور دولة الإمارات» واستضافها جامع الشيخ زايد في أبوظبي.

قدم المحاضرة معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة، وتناول فيها عدة محاور رئيسة شملت، الأمن والاستقرار في عالمنا المتغير وما يعنيه ذلك لدولة الإمارات، إضافة إلى النموذج الإماراتي التنموي في ظل المتغيرات الدولية، وكيفية التعامل مع التحديات الراهنة، وأبرز التطورات الرئيسة الحاصلة في النظام الدولي والتحولات المرتبطة به، بجانب الرهان على التعاون والحوار لتعزيز الاستقرار والازدهار في المنطقة، والانفتاح على التغيرات في النظام الدولي والإقليمي وفق المصالح الوطنية العليا لدولة الإمارات.

وأكد معالي الدكتور أنور قرقاش أن دولة الإمارات حريصة على بناء جسور التواصل مع جميع جيرانها وأنها لن تكون مصدر ضرر لأي منها بما فيها إيران. وقال معاليه أن هناك مسوؤلية مشتركة تجاه استقرار النظام الإقليمي وازدهاره في ظل المتغيرات الدولية المتسارعة..مشيراً إلى أن هناك المزيد من الحاجة إلى منصات إقليمية للتعاون والحوار بين دول المنطقة تشمل تركيا وإيران تقوم على مبدأ نبذ العنف واحترام سيادة الدول وفتح آفاق التعاون الاقتصادي لخلق الازدهار الإقليمي الذي تستفيد منه جميع الدول.

كما عرضت خلال المحاضرة عدة مشاركات مسجلة عبر الفيديو لمسؤولين ومختصين تناولوا موضوع المحاضرة. وتبث المحاضرة يوم غد الخميس 14 أبريل الساعة 5:55 مساء على عدد من القنوات المحلية بجانب قناة يوتيوب الخاصة بمحاضرات مجلس محمد بن زايد. تأتي المحاضرة ضمن سلسلة محاضرات شهر رمضان المبارك التي تبحث عدداً من القضايا الحيوية التي تهم الأفراد والمجتمعات من خلال استضافة نخبة من المتخصصين والباحثين في مختلف المجالات.