اليوم 06:47
أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
إنفوجراف كاريكتير برامج
إنفوجراف كاريكتير برامج
عدد اليوم
عدد اليوم
الإمارات
شرطة أبوظبي تناشد السائقين عدم الإيقاف العشوائي لمركباتهم خلال فترة صلاة التراويح
شرطة أبوظبي تناشد السائقين بعدم الوقوف العشوائي لمركباتهم خلال فترة صلاة التراويح
13 ابريل 2022 21:14

ناشدت القيادة العامة لشرطة أبوظبي السائقين بعدم الوقوف العشوائي لمركباتهم بالقرب من المساجد خلال فترة صلاة التراويح والصلوات الأخرى حيث يتسبب في الازدحام وعرقلة حركة السير والمرور،  وأضافت وبتعاونكم معنا أبوظبي أمن وسلامة.

 

المصدر: الاتحاد - أبوظبي
شرطة أبوظبي
شهر رمضان المبارك
شهر رمضان
آخر الأخبار
شعار وزارة الخارجية والتعاون الدولي
عربي ودولي
الإمارات تدين اقتحام القوات الإسرائيلية المسجد الأقصى
اليوم 02:38
يوسف العتيبة
عربي ودولي
الإمارات: نعمل لإرساء عملية سياسية مستدامة باليمن
اليوم 02:37
الروس يأسرون بريطانياً يقاتل في الجيش الأوكراني
عربي ودولي
الروس يأسرون بريطانياً يقاتل في الجيش الأوكراني
اليوم 02:37
جانب من اجتماعات مجلسي النواب والدولة الليبيين في القاهرة بحضور ستيفاني وليامز (من المصدر)
عربي ودولي
«الرئاسي الليبي»: المصالحة الوطنية لإرساء السلام والاستقرار
اليوم 02:37
تظاهرات حاشدة للمصريين في شوارع القاهرة يوم 30 يونيو 2013 للإطاحة بحكم «الإخوان» (أرشيفية)
عربي ودولي
إعلام «الإخوان».. مؤشرات الفشل وتبعات السقوط
اليوم 02:37
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©