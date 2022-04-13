شرطة أبوظبي تناشد السائقين عدم الإيقاف العشوائي لمركباتهم خلال فترة صلاة التراويح

ناشدت القيادة العامة لشرطة أبوظبي السائقين بعدم الوقوف العشوائي لمركباتهم بالقرب من المساجد خلال فترة صلاة التراويح والصلوات الأخرى حيث يتسبب في الازدحام وعرقلة حركة السير والمرور، وأضافت وبتعاونكم معنا أبوظبي أمن وسلامة.

#فيديو | #شرطة_أبوظبي تناشد السائقين بعدم الوقوف العشوائي لمركباتهم بالقرب من المساجد خلال فترة صلاة التراويح والصلوات الأخرى حيث يتسبب في الازدحام وعرقلة حركة السير والمرور .. وبتعاونكم معنا أبوظبي أمن وسلامة#شهرنا_طاعة_والتزام#رمضان pic.twitter.com/agI0VMR18k — شرطة أبوظبي (@ADPoliceHQ) April 13, 2022