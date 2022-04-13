حاكم أم القيوين يهنئ ملك الأردن بنجاح العملية الجراحية
حاكم أم القيوين
13 ابريل 2022 17:08
بعث صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين برقية تهنئة إلى جلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة، وذلك بمناسبة نجاح العملية الجراحية التى أجريت لجلالته ،وتكللت بالنجاح بفضل الله تعالى.. سائلا المولى عز وجل أن ينعم على جلالته بسرعة الشفاء وموفور الصحة والعافية متمنياً للمملكة الأردنية الهاشمية وشعبها الشقيق مزيدا من التقدم والازدهار والأمن والآمان في ظل القيادة الحكيمة للملك عبدالله الثاني.
كما بعث سمو الشيخ راشد بن سعود بن راشد المعلا ولي عهد أم القيوين برقية تهنئة مماثلة الى جلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين ملك المملكة الاردنية الهاشمية الشقيقة.