توقعات الطقس غداً في الإمارات

يتوقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً حاراً وغائماً جزئياً إلى غائم أحياناً غرباً، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً مثيرة للغبار نهاراً.
الرياح جنوبية شرقية - شمالية غربية / 10 إلى 20 تصل إلى 35 كم/س. الخليج العربي خفيف الموج فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 11:21 والمد الثاني عند الساعة 53:00 والجزر الأول عند الساعة 18:04 والجزر الثاني عند 06:18. بحر عمان خفيف الموج فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 08:09 والمد الثاني عند الساعة 20:35 والجزر الاول عند الساعة 14:16 والجزر الثاني عند الساعة 02:54. فيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا.. المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرىأبوظبي 40 25 70 10دبي 38 26 65 20الشارقة 39 20 60 20عجمان 39 23 70 15أم القيوين 39 24 65 15رأس الخيمة 39 23 60 15الفجيرة 32 28 55 10العين 42 26 20 10ليوا 42 27 40 10الرويس 39 25 60 10السلع 38 25 55 15دلما 35 24 75 10طنب الكبرى 32 27 75 30طنب الصغرى 32 27 75 30أبو موسى 32 27 75 30 .