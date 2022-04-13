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محمد بن زايد يطمئن على صحة ملك الأردن بعد العملية الجراحية
محمد بن زايد يطمئن على صحة ملك الأردن بعد العملية الجراحية
13 ابريل 2022 16:37

أجرى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة اتصالاً هاتفياً مع صاحب الجلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين عاهل المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة اطمأن خلاله على صحته وهنأه بنجاح العملية الجراحية التي أجريت له.. متمنياً لجلالته الشفاء العاجل والعودة إلى وطنه في أقرب وقت لمواصلة مسيرة التنمية لأجل الأردن الشقيق وشعبه.

من جانبه عبر جلالة الملك عبدالله الثاني عن شكره لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان وتقديره لما أبداه من مشاعر أخوية طيبة تجاهه وتجاه الأردن وشعبه متمنياً لسموه دوام الصحة ولدولة الإمارات مزيداً من التقدم والازدهار.

المصدر: وام
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عملية جراحية
محمد بن زايد
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