اليوم 06:46
أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
إنفوجراف كاريكتير برامج
إنفوجراف كاريكتير برامج
عدد اليوم
عدد اليوم
الإمارات
بلدية أبوظبي تبدأ صيانة وإعادة تأهيل جسر المقطع
أرشيفية
13 ابريل 2022 16:33

بدأت بلدية مدينة أبوظبي التابعة لدائرة البلديات والنقل من خلال قطاع البنية التحتية وأصول البلدية تنفيذ مشروع يستهدف إعادة تأهيل جسر المقطع بالاتجاهيين، وذلك ضمن إطار حرص البلدية على تحسين أصول البنية التحتية التي تخدم المجتمع، حيث يستمر العمل في المشروع حتى شهر أكتوبر القادم.

وتدعو بلدية مدينة أبوظبي مستخدمي الجسر من السيارات العابرة توخي الحيطة والحذر أثناء تنفيذ الأعمال، حيث ستتأثر انسيابية الحركة المرورية للمركبات التي تمر على الجسر بالاتجاهين أثناء التنفيذ، مؤكدة ثقتها وتقديرها لتفهم مستخدمي الجسر والمجتمع للأعمال التأهيلية وما ينتج عنها في تغيير بمستوى الخدمات، مشيرة أن الجسر بعد اكتمال أعمال التأهيل سيكون في أعلى وأفضل مستويات الكفاءة والمنظر الجمالي والحضاري المستهدف والذي يتناسب مع جمال أبوظبي ورقي مرافقها، وبالوقت ذاته يعيد للجسر العريق ذي الرمزية الإنشائية المميزة رونقه وتألقه.

ويشتمل مشروع إعادة التأهيل صيانة الطبقات الأسفلتية لبلاطة الجسر، وصيانة ممرات المشاة على الجانبين، وصيانة وإعادة صبغ الهيكل "القوس" المعدني، وصيانة أجزاء مهمة أسفل الجسر كالحواجز الخرسانية والمعدنية، بالإضافة إلى العناصر التجميلية وتشمل هيكل الجسر المعدني وعناصر الجسر العلوية والمداخل والمخارج. 

 
 
 
 
 

 

المصدر: وام
بلدية أبوظبي
جسر المقطع
آخر الأخبار
شعار وزارة الخارجية والتعاون الدولي
عربي ودولي
الإمارات تدين اقتحام القوات الإسرائيلية المسجد الأقصى
اليوم 02:38
يوسف العتيبة
عربي ودولي
الإمارات: نعمل لإرساء عملية سياسية مستدامة باليمن
اليوم 02:37
الروس يأسرون بريطانياً يقاتل في الجيش الأوكراني
عربي ودولي
الروس يأسرون بريطانياً يقاتل في الجيش الأوكراني
اليوم 02:37
جانب من اجتماعات مجلسي النواب والدولة الليبيين في القاهرة بحضور ستيفاني وليامز (من المصدر)
عربي ودولي
«الرئاسي الليبي»: المصالحة الوطنية لإرساء السلام والاستقرار
اليوم 02:37
تظاهرات حاشدة للمصريين في شوارع القاهرة يوم 30 يونيو 2013 للإطاحة بحكم «الإخوان» (أرشيفية)
عربي ودولي
إعلام «الإخوان».. مؤشرات الفشل وتبعات السقوط
اليوم 02:37
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©