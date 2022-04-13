بلدية أبوظبي تبدأ صيانة وإعادة تأهيل جسر المقطع

بدأت بلدية مدينة أبوظبي التابعة لدائرة البلديات والنقل من خلال قطاع البنية التحتية وأصول البلدية تنفيذ مشروع يستهدف إعادة تأهيل جسر المقطع بالاتجاهيين، وذلك ضمن إطار حرص البلدية على تحسين أصول البنية التحتية التي تخدم المجتمع، حيث يستمر العمل في المشروع حتى شهر أكتوبر القادم.
وتدعو بلدية مدينة أبوظبي مستخدمي الجسر من السيارات العابرة توخي الحيطة والحذر أثناء تنفيذ الأعمال، حيث ستتأثر انسيابية الحركة المرورية للمركبات التي تمر على الجسر بالاتجاهين أثناء التنفيذ، مؤكدة ثقتها وتقديرها لتفهم مستخدمي الجسر والمجتمع للأعمال التأهيلية وما ينتج عنها في تغيير بمستوى الخدمات، مشيرة أن الجسر بعد اكتمال أعمال التأهيل سيكون في أعلى وأفضل مستويات الكفاءة والمنظر الجمالي والحضاري المستهدف والذي يتناسب مع جمال أبوظبي ورقي مرافقها، وبالوقت ذاته يعيد للجسر العريق ذي الرمزية الإنشائية المميزة رونقه وتألقه.
ويشتمل مشروع إعادة التأهيل صيانة الطبقات الأسفلتية لبلاطة الجسر، وصيانة ممرات المشاة على الجانبين، وصيانة وإعادة صبغ الهيكل "القوس" المعدني، وصيانة أجزاء مهمة أسفل الجسر كالحواجز الخرسانية والمعدنية، بالإضافة إلى العناصر التجميلية وتشمل هيكل الجسر المعدني وعناصر الجسر العلوية والمداخل والمخارج.