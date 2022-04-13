حاكم رأس الخيمة يهنئ ملك الأردن بنجاح العملية الجراحية
حاكم رأس الخيمة
13 ابريل 2022 14:29
بعث صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة برقية تهنئة إلى جلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة، وذلك بمناسبة نجاح العملية الجراحية التي أجريت لجلالته، وتكللت بالنجاح بفضل الله تعالى .. سائلاً المولى عز وجل أن ينعم على جلالته بسرعة الشفاء وموفور الصحة والعافية.. متمنياً للمملكة الأردنية الهاشمية وشعبها الشقيق مزيداً من التقدم والازدهار والأمن والأمان في ظل القيادة الحكيمة للملك عبد الله الثاني.
كما بعث سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي ولي عهد رأس الخيمة برقية تهنئة مماثلة إلى جلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة.