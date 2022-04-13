شرطة أبوظبي و"أبشر يا وطن" توزعان 30 ألف وجبة إفطار صائم على السائقين
شرطة أبوظبي و"أبشر يا وطن" توزعان 30 ألف وجبة إفطار صائم على السائقين
13 ابريل 2022 13:55
وزعت شرطة أبوظبي وفريق "أبشر يا وطن" التطوعي 30 ألف وجبة إفطار صائم على السائقين بالتقاطعات المرورية في أبوظبي والعين منذ بداية شهر رمضان ضمن مبادرة "أطعم تؤجر الرمضانية 2022".
وأوضحت شرطة أبوظبي أن المبادرة تهدف إلى الحد من حوادث الطرق ولتعزيز السلامة المرورية وقت الإفطار نتيجة سعي بعض السائقين للحاق بموعد الإفطار مؤكدة الحرص على وقاية السائقين من مخاطر السرعة الزائدة في ارتكاب الحوادث المرورية ومخاطر تجاوز الإشارة الحمراء.
وأكدت سمية مبارك الكثيري، رئيس فريق "أبشر يا وطن" التطوعي أهمية تعزيز التكافل والترابط الاجتماعي خلال الشهر الفضيل، وتنفيذ المبادرات التي تعود بالنفع على المجتمع، وتعزز مفهوم السعادة والتعاون والعطاء لتحقيق المبادئ الإنساني.