اليوم 06:45
أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
إنفوجراف كاريكتير برامج
إنفوجراف كاريكتير برامج
عدد اليوم
عدد اليوم
الإمارات
مكتوم بن محمد ينعى معاوية الشنّار
مكتوم بن محمد ينعى معاوية الشنّار
13 ابريل 2022 13:27

نعى سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، الدكتور معاوية الشنّار أحد المساهمين في تأسيس طب الأسرة في دبي، مشيراً سموه إلى أن الراحل كان من الأطباء الأوائل بالإمارات وأسهم في تأسيس طب الأسرة في دبي.

وقال سموه في حسابه على "تويتر": "نتقدم بالتعازي لأسرة الدكتور معاوية الشنّار رحمه الله. الراحل كان من الأطباء الأوائل بالإمارات وأسهم في تأسيس طب الأسرة في دبي وحرص على رعاية الناس.ستبقى سيرة الروّاد من أمثال الدكتور معاوية راسخة في ذاكرة مجتمع دبي.نسأل الله أن يتغمد الفقيد برحمته ويسكنه فسيح جناته".

المصدر: الاتحاد - أبوظبي
طب الأسرة
مكتوم بن محمد
دبي
مجلس دبي الرياضي
آخر الأخبار
شعار وزارة الخارجية والتعاون الدولي
عربي ودولي
الإمارات تدين اقتحام القوات الإسرائيلية المسجد الأقصى
اليوم 02:38
يوسف العتيبة
عربي ودولي
الإمارات: نعمل لإرساء عملية سياسية مستدامة باليمن
اليوم 02:37
الروس يأسرون بريطانياً يقاتل في الجيش الأوكراني
عربي ودولي
الروس يأسرون بريطانياً يقاتل في الجيش الأوكراني
اليوم 02:37
جانب من اجتماعات مجلسي النواب والدولة الليبيين في القاهرة بحضور ستيفاني وليامز (من المصدر)
عربي ودولي
«الرئاسي الليبي»: المصالحة الوطنية لإرساء السلام والاستقرار
اليوم 02:37
تظاهرات حاشدة للمصريين في شوارع القاهرة يوم 30 يونيو 2013 للإطاحة بحكم «الإخوان» (أرشيفية)
عربي ودولي
إعلام «الإخوان».. مؤشرات الفشل وتبعات السقوط
اليوم 02:37
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©