عميد كلية إدارة الأعمال بجامعة أبوظبي يحصل على جائزة "أفضل عميد كلية للعام" من جوائز "بيتا جاما سيجما"

حصل عميد كلية إدارة الأعمال في جامعة أبوظبي، البروفيسور باري أوماهوني، على جائزة "أفضل عميد كلية للعام" ضمن "جوائز بيتا جاما سيجما". وتُعد "بيتا جاما سيجما" جمعية دولية مرموقة تنبثق عن اتحاد كليات إدارة الأعمال الجامعية المتقدمة "AACSB".

وجاء ترشيح البروفيسور أوماهوني من قبل قسم بيتا جاما سيجما في الجامعة، ليحصل على الجائزة من بين أكثر من 615 عميد كلية أعمال في جامعات رائدة في 38 بلداً حول العالم. وحصل البروفيسور أوماهوني على جائزة "أفضل عميد للعام"، تقديراً لالتزامه بتزويد الطلبة بتجربة أكاديمية مثالية ودعمه المتواصل لتطوير المناهج الدراسية وفق أفضل المعايير العالمية. وتُعد جائزة بيتا جاما سيجما لأفضل عميد للعام تقديراً وتكريماً يُمنح لعميد متميز واحد قدم إسهامات كبيرة في نجاح قسم بيتا جاما سيجما في جامعته طوال العام الدراسي. وقد أظهر الحاصلون على جائزة أفضل عميد للعام كفاءة قيادية استثنائية لأقسامهم وقدموا أعلى مستويات النزاهة والالتزام، بما يتماشى مع قيم ومبادئ بيتا جاما سيجما. وفي هذا الصدد، قال البروفيسور أوماهوني: "أعتز بحصولي على هذه الجائزة الدولية المرموقة، التي تسلط الضوء على التزامنا المستمر تجاه طلبتنا وتؤكد على مكانة كلية إدارة الأعمال بجامعة أبوظبي كواحدة من كليات إدارة الأعمال الرائد، ليس فقط في الإمارات العربية المتحدة والمنطقة، بل على مستوى العالم. يُعد الحصول على الجائزة إضافة قيمة للتكريمات والاعتمادات الدولية المتميزة التي تحظى بها الكلية بما في ذلك الاعتمادين EQUIS (النظام الأوروبي لتطوير الجودة) وAACSB (اتحاد كليات إدارة الأعمال الجامعية المتقدمة في الولايات المتحدة الأمريكية)، ما يجعل الكلية ضمن 1% فقط من كليات إدارة الأعمال على مستوى العالم التي تجمع بين هذين الاعتمادين. تسهم هذه الاعتمادات في ضمان تقدم مناهج دراسية متقدمة تعمل على إعداد الطلبة للتميز في سوق العمل." من جهته، هنأ البروفيسور وقار أحمد، مدير جامعة أبوظبي البروفيسور أوماهوني، مشيراً إلى أن الجائزة خير دليل على الإنجازات الكبيرة التي حققها الطلبة وأعضاء هيئة التدريس في الجامعة. وأضاف: "يتمتع البروفيسور أوماهوني بشخصية قيادية استثنائية، حيث يقود بأسلوب خاص واحدة من أبرز كليات الأعمال في المنطقة." وتقدم كلية إدارة الأعمال جامعة أبوظبي مجموعة كبيرة من برامج البكالوريوس والدراسات العليا التي تعمل على بناء وتعزيز مهارات الأعمال والإدارة والمهارات القيادية لدى الطلبة. وتقدم الكلية للطلبة فرصة المشاركة في برامج التبادل مع معهد كوينزلاند للتكنولوجيا وجامعة موناش في إستراليا، بالإضافة إلى برامج قصيرة المدى للدراسة بالخارج في كلٍ من فرنسا، وكوريا الجنوبية، والبرازيل، وأيرلندا. وقبل انضمامه إلى جامعة أبوظبي عام 2020، عمل أوماهوني كمسؤول أكاديمي أول في المدرسة الفندقية في لوزان في سويسرا، كما تولى في السابق مهام عميد كلية إدارة الأعمال في جامعة ولونغونغ في دبي. وتولى أوماهوني أيضاً عدداً من المناصب القيادية في جامعة سوينبرن للتكنولوجيا وجامعة فيكتوريا في ملبورن في أستراليا. وبصفته عميداً لكلية إدارة الأعمال، يعمل البروفسور أوماهوني عن كثب مع أعضاء الهيئتين التدريسية والإدارية في الكلية لضمان مواصلة استحداث وتطوير البرامج والمناهج وطرح برامج جديدة تلبي احتياجات السوق واهتمامات الطلبة. وتأسست بيتا جاما سيجما في عام 1913، وهي جمعية دولية تقوم على تطوير برامج الأعمال المعتمدة من وشبكة تعليم الأعمال الدولية "AACSB". وتعتبر العضوية في هذه الجمعية انتقائية للغاية، حيث يتم تخصيصها للطلبة المتميزين ضمن أفضل 5٪ من كليات إدارة الأعمال حول العالم. ويقوم أعضاء مجلس الجمعية بإنشاء وبناء عدد من أكبر الشركات وأكثرها نجاحاً حول العالم. وقامت الجمعية باستقطاب أكثر من 830،000 عضو في جميع أنحاء العالم منذ تأسيسها في عام 1913. ويقع المقر الرئيسي للجمعية في سانت لويس في ولاية ميسوري الأمريكية. لمعرفة المزيد حول برامج كلية إدارة الأعمال في جامعة أبوظبي،

يمكن زيارة الموقع الإلكتروني: https://www.adu.ac.ae/study/colleges/college-of-business