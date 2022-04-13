الإدارة العامة لجمارك أبوظبي تحصل على تصنيف أفضل بيئات العمل في الإمارة

صنفت الإدارة العامة لجمارك أبوظبي، ضمن «أفضل بيئات العمل»، بحسب منظمة «Great Place To Work» الأميركية، المنظمة العالمية المتخصصة في بيئة العمل عالية الثقة، لتكون أول جهة حكومية في إمارة أبوظبي تنال هذا التصنيف.

ويأتي منح هذا التصنيف بناءً على الاستبيان الخاص بمؤشر الثقة الذي يقيس ويقيم تجربة الموظفين في العمل لدى جمارك أبوظبي، إذ تم الاستناد إلى معايير تقييم رئيسة حققت فيها «جمارك أبوظبي» نسباً مرتفعة منها: «فاعلية وتأثير الاتصال والتواصل الداخلي بين فريق القيادة والموظفين، وشعور الموظف بالفخر تجاه العمل الذي يؤديه، والرفاه الوظيفي، وتحقيق التوازن بين الحياة الشخصية والعمل، وقدرة الإدارة على احتواء وتطوير كفاءة الموظفين المبدعين والمبتكرين، وروح الفريق والعمل الجماعي، والهوية والثقافة المؤسسية لجمارك أبوظبي، والمسؤولية المجتمعية».

وقال سعادة راشد لاحج المنصوري المدير العام للإدارة العامة لجمارك أبوظبي بهذه المناسبة إن بيئة العمل الإيجابية من الركائز الأساسية للثقافة المؤسسية في جمارك أبوظبي والتي بُنيت على مناخ من الثقة والتحفيز من خلال تطبيق ونشر وترسيخ مفهوم السعادة والتناغم الوظيفي في الإدارة، مؤكداً أن الإدارة حريصة على تطبيق أفضل الممارسات العالمية الرامية إلى إرساء بيئة عمل من شأنها تعزيز رفاهية وولاء الموظفين، وتأسيس بيئة مؤسسية متمكنة قادرة على مواكبة التطلعات الطموحة للقيادة للوصول إلى العالمية.

وأضاف أن اهتمام الإدارة العامة لجمارك أبوظبي بتطوير كوادرها البشرية يأتي ضمن أولوياتها، وهو ما تؤكد عليه القيادة الرشيدة باستمرار بأن الموارد البشرية هي العناصر الأكثر تأثيراً في معادلة التنمية، وأن الاهتمام بتوفير البيئة الداعمة لها، من أهم المتطلبات التي تضعها الحكومة في مقدمة أولوياتها؛ وذلك بما يتوافق مع مئوية الإمارات 2071 والتي تسعى إلى الاستثمار في شباب الدولة، وتجهيزهم بالمهارات والمعارف التي تستجيب مع التغيرات المتسارعة، والعمل كي تكون دولة الإمارات أفضل دولة في العالم بحلول الذكرى المئوية لقيام دولة الإمارات العربية المتحدة وذلك في العام 2071.

الجدير بالذكر أن منظمة «Great Place To Work» هي منظمة استشارية عالمية مسؤولة عن تقييم بيئات العمل حول العالم، ولها 57 فرعاً حول العالم من بينها دولة الإمارات العربية المتحدة.