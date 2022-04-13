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حاكم عجمان يهنئ ملك الأردن بنجاح العملية الجراحية
حاكم عجمان
13 ابريل 2022 10:58

بعث صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان برقية تهنئة إلى جلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة، وذلك بمناسبة نجاح العملية الجراحية التي أجريت لجلالته، وتكللت بالنجاح بفضل الله تعالى.. سائلاً المولى، عز وجل، أن ينعم على جلالته بسرعة الشفاء وموفور الصحة والعافية.. متمنياً للمملكة الأردنية الهاشمية وشعبها الشقيق مزيداً من التقدم والازدهار والأمن والأمان، في ظل القيادة الحكيمة للملك عبد الله الثاني. كما بعث سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان، وسمو الشيخ ناصر بن راشد النعيمي نائب حاكم عجمان برقيتي تهنئة مماثلتين إلى جلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة، بمناسبة نجاح العملية الجراحية التي أجراها جلالته مؤخراً.

المصدر: وام
حاكم عجمان
الإمارات
الملك عبدالله الثاني
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