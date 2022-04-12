حاكما عجمان وأم القيوين يستقبلان جموع المهنئين بالشهر الفضيل

عجمان (وام)

استقبل صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، بحضور سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان، في قصر الزاهر، الشيخ خالد بن عبدالله بن علي بن حمد آل خليفة، سفير مملكة البحرين الشقيقة لدى الدولة الذي قدم للسلام على سموه وتقديم التهاني والتبريكات بشهر رمضان المبارك.

وتبادل سموه مع السفير والحضور التهاني والتبريكات بمناسبة شهر رمضان المبارك، داعين الله عز وجل أن يعيدها على صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو حاكم عجمان بموفور الصحة والسعادة وعلى دولة الإمارات ومملكة البحرين وقيادتيهما بمزيد من التقدم والازدهار وعلى الأمتين العربية والإسلامية باليمن والخير والبركات.

حاكم عجمان خلال استقبال المهنئين

وأقام صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، حاكم عجمان مأدبة إفطار على شرف السفير البحريني لدى الدولة. حضر المقابلة والمأدبة الشيخ أحمد بن حميد النعيمي، ممثل صاحب السمو حاكم عجمان للشؤون الإدارية والمالية، والشيخ عبدالعزيز بن حميد النعيمي رئيس دائرة التنمية السياحية، والشيخ راشد بن حميد النعيمي، رئيس دائرة البلدية والتخطيط بعجمان، والشيخ الدكتور ماجد بن سعيد النعيمي، رئيس ديوان الحاكم، وعدد من الشيوخ وكبار المسؤولين.

حاكم أم القيوين خلال استقبال المهنئين

كما استقبل صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين، بقصر سموه أمس، المهنئين بشهر رمضان المبارك.

واستقبل صاحب السمو حاكم أم القيوين معالي صقر غباش رئيس المجلس الوطني الاتحادي، وأعضاء المجلس الذين قدموا لسموه أسمى آيات التهاني والتبريكات بمناسبة شهر رمضان المبارك، معربين عن خالص تهانيهم وتبريكاتهم بحلول هذه المناسبة الإسلامية العزيزة على قلوب المسلمين جميعاً، راجين من المولى عز وجل أن يعيدها على سموه بموفور الصحة ودوام العافية وعلى دولة الإمارات بالتقدم والعزة والرفعة وعلى الأمتين العربية والإسلامية بالخير والبركات.

كما تقبل سموه التهاني والتبريكات بهذه المناسبة المباركة من معالي محمد بن هادي الحسيني وزير الدولة للشؤون المالية، ومعالي عبدالله بن طوق المري وزير الاقتصاد، ومعالي عبدالله بن سلطان بن عواد النعيمي وزير العدل، داعين العلي القدير أن يعيد هذه المناسبة على القيادة الرشيدة وسموه بموفور الصحة والسعادة، وعلى شعب الإمارات بالتقدم والازدهار، وعلى الأمتين العربية والإسلامية باليمن والبركات.

وتقبل سموه التهاني والتبريكات من المواطنين وأبناء القبائل ورجال الأعمال والتجار ومديري الدوائر المحلية والاتحادية بالدولة، مبتهلين إلى الله عز وجل أن يمن على سموه بموفور الصحة والعافية.

وحضر المقابلات، معالي الشيخ حميد بن أحمد المعلا، والشيخ خالد بن راشد المعلا رئيس الديوان الأميري، والشيخ محمد بن راشد المعلا، والشيخ سيف بن راشد المعلا رئيس دائرة التنمية الاقتصادية، والشيخ أحمد بن سعود بن راشد المعلا نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أم القيوين، والشيخ محمد بن سعود بن راشد المعلا رئيس مجلس أمناء جائزة راشد بن أحمد المعلا للقرآن الكريم والثقافة الإسلامية، والشيخ ماجد بن سعود بن راشد المعلا رئيس دائرة السياحة والآثار، والشيخ عبدالله بن سعود بن راشد المعلا رئيس دائرة المالية، والشيخ علي بن سعود بن راشد المعلا رئيس دائرة البلدية، والمهندس الشيخ أحمد بن خالد المعلا رئيس دائرة التخطيط العمراني، وناصر سعيد التلاي مدير الديوان الأميري، وراشد محمد أحمد مدير التشريفات، وسيف حميد سالم مدير مكتب سمو ولي عهد أم القيوين، وعدد من المسؤولين.

حاكم أم القيوين في حديث مع السفير البحريني

حاكم أم القيوين يستقبل السفير البحريني

استقبل صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين، بقصر سموه أمس، الشيخ خالد بن عبدالله بن علي بن حمد آل خليفة سفير مملكة البحرين الشقيقة لدى الدولة، الذي قدم للسلام على سموه وتقديم التهاني والتبريكات بشهر رمضان المبارك.

وتبادل سموه مع السفير البحريني التهاني والتبريكات بمناسبة شهر رمضان المبارك... داعياً العلي القدير أن يعيد هذه المناسبة على سموه بموفور الصحة والعافية وعلى دولة الإمارات والأمتين العربية والإسلامية باليمن والخير.

حضر المقابلات.. معالي الشيخ حميد بن أحمد المعلا، والشيخ خالد بن راشد المعلا رئيس الديوان الأميري، والشيخ محمد بن راشد المعلا، والشيخ سيف بن راشد المعلا رئيس دائرة التنمية الاقتصادية، والشيخ أحمد بن سعود بن راشد المعلا نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أم القيوين، والشيخ محمد بن سعود بن راشد المعلا رئيس مجلس أمناء جائزة راشد بن أحمد المعلا للقرآن الكريم والثقافة الإسلامية، والشيخ ماجد بن سعود بن راشد المعلا رئيس دائرة السياحة والآثار، والشيخ عبدالله بن سعود بن راشد المعلا رئيس دائرة المالية، والشيخ علي بن سعود بن راشد المعلا رئيس دائرة البلدية، والمهندس الشيخ أحمد بن خالد المعلا رئيس دائرة التخطيط العمراني، وناصر سعيد التلاي مدير الديوان الأميري، وراشد محمد أحمد مدير التشريفات، وسيف حميد سالم مدير مكتب سمو ولي عهد أم القيوين.