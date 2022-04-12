«أوقاف دبي» و«الصكوك الوطنية» تؤكدان أهمية دعم الأعمال الخيرية

دبي (وام)

أكدت مؤسسة الأوقاف وشؤون القصر بدبي، و«الصكوك الوطنية»، الشركة العاملة في مجال الاستثمار والادخار في الإمارات والمتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، دعمهما لمبادرة «صكوك الوقف»، التي أعلن عن إطلاقها مركز محمد بن راشد العالمي لاستشارات الوقف والهبة، بالشراكة مع الجهتين، كأول وقف خيري من نوعه في المنطقة يتاح للأفراد والشركات.

وقال علي المطوع، الأمين العام لمؤسسة الأوقاف وشؤون القصر: إن «صكوك الوقف» مبادرة نوعية تمثل إحدى الأدوات العصرية التي تتيح للمزيد من الأفراد والمؤسسات والشركات، المساهمة في العمل الخيري والإنساني، مؤكداً دعم «أوقاف دبي» للمبادرة التي تم إطلاقها بشراكة تجمع ما بين الجهات الثلاث «مركز محمد بن راشد العالمي لاستشارات الوقف والهبة»، و«الصكوك الوطنية»، و«مؤسسة دبي للأوقاف وشؤون القصر». وأشار إلى أن دعم «أوقاف دبي» لمبادرة «صكوك الوقف»، يعزز توسيع قاعدة العمل الخيري والإنساني ليشمل عدداً أكبر من شرائح المجتمع، منوهاً إلى استيعاب المبادرة لمساهمات الأفراد والشركات والمؤسسات، وما يعكسه ذلك من مظاهر التضامن الاجتماعي والمسؤولية المجتمعية التي ترتقي بالمجتمع، وتضمن تلبية احتياجات الفئات الأولى بالرعاية والدعم.

وقالت زينب جمعة التميمي، مدير مركز محمد بن راشد العالمي لاستشارات الوقف والهبة: إن المركز يمد جسور التعاون مع مختلف المؤسسات الخيرية والإنسانية، بهدف نشر ثقافة الوقف وتنمية الأوقاف وتحفيدز النشاطات الخيرية وأعمال البر.

وقال محمد العلي، الرئيس التنفيذي لمجموعة شركة الصكوك الوطنية: إن دعم «الصكوك الوطنية» لهذه المبادرة الخيرية والإنسانية النوعية، يأتي في سياق المسؤولية المجتمعية، التي تلتزم بها الشركة الوطنية منذ تأسيسها كأحد المقومات الأساسية لأدائها ونشاطها الشامل، ويؤكد الدور المحوري المهم الذي يمكن أن تقوم به الشركات والمؤسسات الاقتصادية عموماً، ضمن شراكة مجتمعية فاعلة، ومثمرة. وأشاد العلي بإطلاق مبادرة «صكوك الوقف». ولفت العلي إلى أن العوائد المالية المتوقعة لهذه النوعية من الصكوك، تعد مرتفعة ومتميزة وتوقع أن تصل إلى 3.5 في المائة، وذلك مع التمتع بحماية تامة لرأس المال الأصلي، سواء بالنسبة للوقف الدائم، أو الوقف المؤقت، مشيراً إلى أن الشركة تقبل إصدار «صكوك الوقف» سواء باسم الأفراد أو المؤسسات، حيث بإمكان جميع الأفراد المشاركة بالمبادرة بشراء «صكوك الوقف» ابتداء من 1000 درهم، فيما يمكن لمختلف الشركات والمؤسسات المشاركة أيضاً بشراء «صكوك الوقف»، ابتداء من 10 آلاف درهم.