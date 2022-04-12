«بالمحبة نصنع فرقاً» حملة لدعم «دبي العطاء»

دبي (الاتحاد)

تعاونت مجموعة شلهوب مع «دبي العطاء»، جزء من مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية، وكذلك مع الفنان جيمس جولدكراون، لإطلاق حملتها في مجال المسؤولية الاجتماعية للشركات تحت شعار «بالمحبة نصنع فرقاً» خلال شهر رمضان المبارك.

وكجزء من الحملة، سيتم عرض 8000 حقيبة مصنوعة من مواد مستدامة وقابلة لإعادة التدوير للبيع عبر شبكة متاجر وستحمل الحقائب التصميم الشهير والمميز لجولدكراون المتمثل في حائط مليء بأشكال قلوب الحب النابضة بالحياة.

وسيتم التبرع بجميع إيرادات الحقائب لصالح دبي العطاء، الأمر الذي سيكون له تأثير إيجابي كبير على مبادرة «إعلان ريوايرد العالمي حول الاتصال من أجل التعليم» التي تهدف إلى دعم كل من القطاعين العام والخاص لزيادة نطاق الاتصال من أجل التعلم على الصعيد العالمي، إضافةً إلى بلورة فهمٍ مشترك حول أهمية وحقوق الاستفادة من تقنيات الاتصال في التعليم.

وقالت فلورنس بولت، الرئيسة التنفيذية للاستدامة في المجموعة «نحن حريصون وبشكل سنوي على إطلاق حملات ذات معنى وتأثير خلال شهر رمضان الفضيل، وبالتالي فإن حملتنا الجديدة «بالمحبة نصنع فرقاً» هي مثالٌ حيٌّ ومؤثر للدعم الذي تقدمه علامتنا التجارية للمبادرات والبرامج المجتمعية، مثل مبادرة ‹إعلان ريوايرد العالمي حول الاتصال من أجل التعليم›. كما أن تلك المبادرات تعزز التزامنا بالاستدامة».

وفي الإطار ذاته، تعاونت المجموعة مع شركة «سيف ذا بلانيت» الإماراتية لإنتاج حقائب صديقة للبيئة والتي تم تصنيعها عبر مزج الخيش مع الألياف القطنية. ومن جهتها، تكرس شركة «سيف ذا بلانيت» جزءًا من إيراداتها لإطلاق برامج تدريبية مجانية تهدف إلى الارتقاء بمهارات النساء المحرومات، إضافةً إلى توظيفهنّ.

من جانبه قال عبدالله أحمد الشحّي، رئيس العمليات في دبي العطاء: «لقد أدّت جائحة كوفيد-19 إلى توسيع نطاق الفجوة الرقمية بين من لديهم إمكانية الاتصال وبين أولئك المحرومين منها. ومن خلال مبادرة ‹إعلان ريوايرد العالمي حول الاتصال من أجل التعليم› فإننا نسعى إلى تزويد الأطفال والشباب بالمصادر والأدوات الرقمية التي يحتاجونها للتعلم وصياغة المستقبل الذي يطمحون إليه. ونتقدم بجزيل الشكر لشريكنا طويل الأمد مجموعة شلهوب لدعمها لمبادرتنا من خلال الحملة الرمضانية التي ستمكّن المزيد والمزيد من الأطفال والشباب حول العالم من خلال توفير الفرصة لهم للتعلم والازدهار والنجاح».