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150 أسرة تستفيد من المير الرمضاني بفلج المعلا
توصيل المير الرمضاني لمنازل الأسر بفلج المعلا (من المصدر)
13 ابريل 2022 02:26

أم القيوين (الاتحاد) 

وزعت بلدية أم القيوين، بالتعاون مع مؤسسة سعود بن راشد للأعمال الخيرية والإنسانية «المير الرمضاني» على 150 أسرة متعففة في منطقة فلج المعلا.
وقالت الدائرة إن المبادرة تهدف إلى ترسيخ قيم العطاء والتراحم والتلاحم في نفوس أفراد المجتمع، وتعزيز التكافل الاجتماعي والمسؤولية المجتمعية، وإدخال البهجة والسعادة على الأسر المتعففة، خلال شهر رمضان الفضيل.
وثمنت دائرة بلدية أم القيوين، الدور الذي تقوم به الهيئات والجمعيات الخيرية كافة، وأشادت بجهود مؤسسة سعود بن راشد المعلا للأعمال الخيرية والإنسانية في هذا الشهر الكريم، لرفع معاناة الأسر المتعففة والمستحقة، وتعزيز الدور الاجتماعي والإنساني في توفير الدعم المادي والعيني لتلك الأسر المستفيدة، وتخفيف الأعباء المادية على كاهلها.

بلدية أم القيوين
رمضان
أم القيوين
المير الرمضاني
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