تعاون بين «معاً» و«999»

أبوظبي (الاتحاد)

وقعت مجلة «999» مجلة الثقافة الاجتماعية والأمنية الصادرة عن وزارة الداخلية اتفاقية تعاون مشترك مع هيئة المساهمات المجتمعية - معاً.

وقع الاتفاقية، خليل داوود بدران رئيس لجنة تطوير مجلة «999»، وسلامة عجلان العميمي مدير عام هيئة المساهمات المجتمعية - معاً، عبر تقنية الاتصال المرئي، حيث جرى خلال اللقاء الافتراضي إطلاق الحملة. وتنص الاتفاقية على تقديم المجلة لمساهمات سنوية تدعم المبادرات والحملات ذات الأثر الاجتماعي الإيجابي والمستدام التي تطلقها هيئة «معاً».

وأكد خليل بدران أن توقيع اتفاقية التعاون المشترك بين مجلة «999» وهيئة المساهمات المجتمعية - معاً، جاء في إطار حرصنا على تنفيذ التوجيهات السامية للفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية للمجلة، في نشر الثقافة الاجتماعية والأمنية بين جميع فئات المجتمع من مواطنين ومقيمين، وتعزيز علاقتها مع مختلف الهيئات الرسمية والخاصة في دولة الإمارات العربية المتحدة، وتحقيق رؤيتها وشعارها «مفهوم جديد لعلاقة الشرطة بالمجتمع».

وتوجه خالد الرميثي مدير إدارة الموارد في صندوق الاستثمار الاجتماعي من هيئة «معاً» بالشكر للمجلة على ثقتها بالهيئة وبدورها الاجتماعي في تمكين المؤسسات الاجتماعية والمنشآت الأهلية ومؤسسات النفع العام من المشاركة في بناء مجتمع متعاون متماسك نشط.

وقال العقيد عوض الكندي رئيس تحرير مجلة «999»: إن الهدف من اتفاقية التعاون هو تفعيل وتضافر الجهود من أجل إطلاق أكثر من حملة ومبادرة تندرج تحت قطاع صندوق الاستثمار الاجتماعي على سبيل المثال لا الحصر: القضايا الصحية مثل مشروع التوعية والعلاج لمرض السرطان، مشروعات دعم أصحاب الهمم، مشروعات دعم كبار المواطنين، وغيرها من المشاريع الأخرى سوف يتم الإعلان عنها تباعاً بهدف إحداث أثر اجتماعي إيجابي.