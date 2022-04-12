«شؤون الوطني» تطلق مسابقة بحثية

أبوظبي (الاتحاد)

أطلقت وزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي، بالتعاون مع جامعة الإمارات العربية المتحدة، المسابقة البحثية المخصصة للدورة الحادية عشرة من منتدى بناء الوعي السياسي لطلبة الجامعات، بهدف تعزيز الوعي السياسي لدى الطلبة المواطنين، وتشجيعهم للتعرف على آليات العمل البرلماني، ودوره في بناء وازدهار المجتمعات.

وتسعى المسابقة إلى تحفيز طلبة جامعة الإمارات العربية المتحدة على البحث في مجالات المشاركة السياسية ومكونات الوعي السياسي، ومستقبل الحياة البرلمانية في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وتشترط المسابقة الالتزام بموضوعات البحث، والتي تتضمن: موضوع «المشاركة السياسة في دولة الإمارات العربية المتحدة»، وفق ثلاثة محاور تشمل: محور «دور وسائل الإعلام وشبكات التواصل الاجتماعي في نشر ثقافة المشاركة السياسية في مجتمع دولة الإمارات»، ومحور «أهمية نظام التصويت الإلكتروني في تطور عملية انتخابات المجلس الوطني الاتحادي»، ومحور «دور التكنولوجيا الحديثة في زيادة إقبال الناخبين على المشاركة في انتخابات المجلس الوطني الاتحادي».

بينما تضمن الموضوع الثاني، والمعنون «مكونات الوعي السياسي في دولة الإمارات العربية المتحدة، ثلاثة محاور هي: «مكونات الوعي السياسي في مجتمع دولة الإمارات، و«دور المؤسسات الرسمية المحلية والاتحادية في رفع مستوى الوعي السياسي في مجتمع دولة الإمارات»، و«دور الجمعيات والمؤسسات الأهلية ذات النفع العام في رفع مستوى الوعي السياسي في الإمارات».

أما الموضوع الثالث، والمعنون «الحياة البرلمانية في دولة الإمارات العربية المتحدة»، فقد تضمن محورين، هما: «مستقبل الحياة البرلمانية في دولة الإمارات-رؤية استشرافية»، و«دور الشباب في صياغة مستقبل التنمية السياسية في دولة الإمارات».