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«أميركية الشارقة» تتقدم في تصنيف الهندسة
«أميركية الشارقة» تتقدم في تصنيف الهندسة
13 ابريل 2022 02:25

الشارقة (وام)

أظهرت نتائج تصنيف «كيو أس» العالمي للبرامج الجامعية لعام 2022 تقدم الجامعة الأميركية في الشارقة في تصنيفها العالمي في مجالات الهندسة والعمارة والتصميم. فقد حافظت الجامعة على مركزها الأول في مجال التصميم في الإمارات العربية المتحدة، وارتفع تصنيفها في مجال العمارة لتصبح من بين أفضل 150 جامعة في العالم لتحل خلف جامعة ييل العريقة. وحافظت الجامعة على مركزها الأول في الهندسة المدنية والإنشائية في الإمارات العربية المتحدة، وتقدمت عالمياً لتكون من بين أفضل 150 جامعة على مستوى العالم، جنباً إلى جنب مع جامعة برينستون.

الجامعة الأميركية
الشارقة
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