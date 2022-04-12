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نهيان بن مبارك: «إكسبو» نافذة عالمية على المستقبل
نهيان بن مبارك خلال استقبال السفير (وام)
13 ابريل 2022 02:25

أبوظبي (وام)

أكد معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح والتعايش، أن «إكسبو 2020 دبي» نجح في جمع دول العالم تحت مظلة التعاون الدولي لخير الإنسانية جمعاء كونه مثل نافذة عالمية على المستقبل. 
جاء ذلك خلال استقبال معاليه في قصره كارين كريكوريان وزير مفوض والقائم بالأعمال في سفارة جمهورية أرمينيا لدى الدولة. ورحب معاليه بالوزير المفوض الأرميني، وبحث علاقات التعاون بين دولة الإمارات وأرمينيا، وسبل تطويرها في مختلف المجالات، وتبادلا وجهات النظر حول عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، بما يخدم مصالح البلدين الصديقين وشعبيهما. 
وأكد معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، أن دولة الإمارات بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، حريصة على تعزيز علاقات التعاون مع دول العالم، انطلاقاً من مبادئها الراسخة في السلام والتسامح والتضامن الإنساني، بما يحقق السلام والازدهار العالمي. وأشاد معاليه بالمشاركة الفاعلة لجمهورية أرمينيا الصديقة في «إكسبو 2020 دبي» كأهم حدث ثقافي وحضاري نظمته الإمارات، ليجسد الحدث الدولي أهمية التنوع والوحدة في أبهى صورهما لصنع مستقبل مشرق للإنسانية. ومن جهته، أكد كارين كريكوريان حرص بلاده على تعزيز التعاون مع دولة الإمارات في مختلف المجالات، لا سيما في مجال التسامح والسلام والأخوة الإنسانية لما فيه صالح دول العالم أجمع. وأشاد بجهود الإمارات في إنجاح «إكسبو 2020 دبي» وتقديم نموذج متفرد لأهم حدث ثقافي على مستوى العالم جسد القيم والمبادئ الإنسانية والحضارية النبيلة التي تجمع بني البشر مع اختلاف معتقداتهم وأعراقهم، ليقدم للعالم نموذجاً استثنائياً في الأخوة الإنسانية والرقي والتقدم والإبداع الإنساني.

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