اختتام المرحلة الأولى من برنامج بناء قدرات مديري المراكز

دبي (الاتحاد)

أعلنت وزارة الثقافة والشباب اختتام برنامج «بناء قدرات مديري المراكز الإبداعية» الذي أطلقته بالتعاون مع برنامج الإمارات للخدمة الحكومية المتميزة؛ بهدف تطوير قدرات الكوادر الوطنية، وتعزيز كفاءاتهم وتزويدهم بالخبرات والمهارات للمشاركة بفاعلية في تصميم وتقديم خدمات حكومية متميزة.

وغطى البرنامج التدريبي مواضيع عدة في مجال الخدمات الحكومية، تضمنت أحدث أدوات تصميم تجربة خدمات حكومية متميزة تفوق توقعات المتعاملين وتدريب مديري المراكز الإبداعية عليها، إضافة إلى المهارات الأساسية لمديري المراكز الإبداعية، وأهمية تحقيق سعادة المتعاملين وتلبية توقعاتهم.

وعمل البرنامج في مرحلته الأولى على تأهيل 30 مدير مركز ووحدة، بالاستعانة بنخبة الخبرات والمدربين الإماراتيين المتخصصين في مجال الخدمات، والمعتمدين من برنامج الإمارات للخدمة الحكومية المتميزة.

وقال سعيد النظري مدير عام المؤسسة الاتحادية للشباب: «تحرص وزارة الثقافة والشباب والمؤسسة الاتحادية للشباب على ترجمة رؤية قيادة دولة الإمارات الحريصة على الاستثمار بالإنسان، باعتباره الثروة الأهم في مسيرة البناء والنهضة المجتمعية؛ لهذا تمضي في وضع وتفعيل جملة من البرامج والمشاريع الرامية إلى تمكين الكفاءات الوطنية الشابة من مختلف مصادر المعرفة، وصقل مهاراتهم وخبراتهم، وتزويدهم بكلّ ما يلزم من أجل تعزيز بيئة الأعمال التي يوجدون فيها».

وأضاف: «إن الثقة والمسؤولية هي الركيزة الأساس التي ينطلق منها المبدع، ونؤمن بأن كلّ قيادي وقياديّة في أي بيئة عمل مبدعٌ في مجاله، لهذا نحرص في المؤسسة على وضع المزيد من الحلول الواعدة والمتطورة التي تتيح الفرصة أمام القيادات الشابة للتعرّف على المزيد من مجالات النمو والابتكار، وتزويدهم بالأدوات، والمهارات المهنية، والتخصصية، ومضاعفة معارفهم ليقدّموا كلّ ما يخدم أهداف التنمية المستدامة».

خطة المراكز

وتابع: تتمحور خطة المراكز الإبداعية بالدولة في تطوير منصات توظف كامل إمكانيات الشباب في خدمة الأهداف الوطنية، وتعينهم على تحقيق طموحاتهم، وبناء قدراتهم، بما ينسجم مع الرؤية الرامية إلى النهوض بدور المؤسسة لتكون الأفضل عالمياً في تمكين الشباب. وستعمل المؤسسة على مبادرات استراتيجية هدفها تطوير تجارب الشباب في مختلف القطاعات، وتطوير مهاراتهم، وتعزيز دورهم في المجتمع.

من جهته، أكد محمد بن طليعة رئيس الخدمات الحكومية لحكومة دولة الإمارات، أن تمكين مديري المراكز الإبداعية وتزويدهم بالخبرات والمهارات التي تؤهلهم للمساهمة بشكل فاعل في تطوير وتحديث وابتكار أفضل الخدمات وتجارب المتعاملين يعكس توجهات الحكومة بتطوير أفضل الخدمات الحكومية في العالم.

وقال: جاء برنامج بناء قدرات مديري المراكز الإبداعية ليعكس حرص برنامج الإمارات للخدمة الحكومية المتميزة، على بناء قدرات الكوادر الوطنية بما يعزز الجهود لتنفيذ استراتيجية الدولة للخدمات الحكومية، وترسيخ ريادة حكومة الإمارات في ابتكار وتصميم خدمات تنعكس إيجاباً على المجتمع، مشيداً بفكرة المراكز الإبداعية، التي تعكس رؤية الدولة للاستثمار برأس المال البشري وتطويره والارتقاء به لقيادة الاقتصاد الوطني المستقبلي.