أكاديمية أبوظبي الحكومية تُطلق «بناة المستقبل»

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت أكاديمية أبوظبي الحكومية إطلاق برنامج «بناة المستقبل»، والذي يأتي في إطار جهود الأكاديمية الرامية إلى تطوير المسيرة المهنية للكفاءات البشرية بإمارة أبوظبي في المجال الرقمي وتعزيز إمكاناتهم القيادية، وذلك بما ينسجم مع استراتيجية حكومة أبوظبي نحو التحول الرقمي.

ويوفر البرنامج الذي يستهدف موظفي حكومة أبوظبي وسكان الإمارة، الفرصة للانضمام إلى مجتمعٍ استثنائي يجمع المشاركين بالخبراء المتخصصين في قطاع التكنولوجيا، ويقدم محتوى رقمياً إلى جانب الفرصة للحصول على شهادات معتمدة للمشاركين الذين يتمكنون من استكمال جميع متطلبات البرنامج بنجاح، إذ يعتمد البرنامج نهجاً تعليمياً مرناً يتيح للمشاركين إمكانية التعلم بما يتناسب مع جداولهم الشخصية.

فرصة استثنائية

قالت سمية عبدالعزيز الحوسني، عميد أكاديمية أبوظبي الحكومية: «يوفر البرنامج الجديد فرصةً استثنائيةً للمشاركين لتطوير المهارات والخبرات اللازمة للارتقاء بإمكاناتهم الرقمية والتكنولوجية. ونؤكد في أكاديمية أبوظبي الحكومية على أهمية نشر المعرفة الرقمية بصفتها أحد المتطلبات الواجب توافرها لدى الكفاءات البشرية في إمارة أبوظبي، ونحن على ثقة بالدور الإيجابي الذي سيلعبه هذا البرنامج في سد فجوة المهارات الرقمية المستقبلية لدى الكوادر العاملة في الإمارة نتيجة النمو الرقمي السريع الذي نشهده».

وتجدر الإشارة إلى أن أكاديمية أبوظبي الحكومية نجحت في إطلاق أكثر من 23 برنامجاً تدريبي لتزويد موظفي حكومة أبوظبي بالمهارات والخبرات اللازمة لقيادة مسيرة حكومة أبوظبي نحو الخمسين عاماً المقبلة.