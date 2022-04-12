«الشارقة للاتصال الحكومي» تفتح باب المنافسة على جوائز الدورة الـ 9

الشارقة (الاتحاد)

أعلن المركز الدولي للاتصال الحكومي، التابع للمكتب الإعلامي لحكومة الشارقة، فتح باب التسجيل في الدورة التاسعة من جائزة الشارقة للاتصال الحكومي ابتداء من يوم أمس الثلاثاء (12 أبريل)، ويستمر حتى 14 يوليو المقبل. وتستهدف الجائزة استعراض أفضل إنجازات وممارسات الاتصال الحكومي على المستوى المحلي والعربي والعالمي، وتكريم أصحاب التجارب الرائدة من الأفراد والوزارات والهيئات والمؤسسات الحكومية، وشبه الحكومية، والقطاع الخاص، بالإضافة إلى بناء منصة عالمية تتيح فرصة لتبادل أفضل الممارسات في الاتصال الحكومي.

وكشفت الجائزة عن استحداث فئة استثنائية لدورة هذا العام تتضمن فئتين فرعيتين، ليصبح مجموع فئات الجائزة 16 فئة تتوزع على 4 نطاقات جغرافية، حيث تضم فئة مخصصة لإمارة الشارقة، و3 فئات لدولة الإمارات العربية المتحدة، و6 فئات للمنطقة العربية، و6 فئات عالميّة، وتتوزع الفئات الفرعية للجائزة على 4 فئات هي «التقديم المباشر»، و«فئة التصويت»، و«فئات مختارة مع الشريك»، و«فئة لجنة التحكيم» و«الجائزة الاستثنائية».

ويُقام حفل توزيع الجوائز بالتزامن مع الدورة الـ11 من المنتدى الدولي للاتصال الحكومي 2022، حيث تمنح الجائزة الفائزين دعماً مالياً وإعلامياً من خلال تخصيص مكافأة مجزية، وتوفير فرصة البحث عن داعمين لمبادراتهم، إلى جانب الترويج الإعلامي لها وتوثيقها في كتاب أكاديمي، بالإضافة إلى فتح باب أمام الفائزين للمشاركة في فعاليات المركز الدولي للاتصال الحكومي.

وجاءت الجائزة الاستثنائية التي خصصها المركز للدورة التاسعة من الجائزة، موزعة على فئتين فرعيتين هما: «أفضل مبادرة جامعية لتأهيل موظفي المستقبل في التواصل العمومي»، وجاءت بالتعاون مع جامعة الإمارات العربية المتحدة، حيث يقيم المنتدى الدولي للاتصال الحكومي تحدياً على مدى يومين ضمن فعاليات المنتدى، ويستقطب المبتكرين والمبدعين في جامعات دولة الإمارات للمشاركة في منافسة بين طلاب الجامعات لتصميم مشاريع ومبادرات وبرامج تؤسس لخريجين متعددي المهارات ومؤهلين لسوق العمل بامتلاك معارف مختلفة تمكنهم من تقنيات الاتصال الحكومي ومتطلبات المستقبل.