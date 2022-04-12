اليوم 08:27
أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
إنفوجراف كاريكتير برامج
إنفوجراف كاريكتير برامج
عدد اليوم
عدد اليوم
الإمارات
دليل تجريبي لتصميم واجهة أبوظبي المعمارية
دليل تجريبي لتصميم واجهة أبوظبي المعمارية
13 ابريل 2022 02:25

هالة الخياط (أبوظبي)

 أصدرت دائرة البلديات والنقل دليلاً تجريبياً لتصميم واجهة أبوظبي المعمارية، والذي يهدف إلى تطوير الصورة المعمارية لأي بناء جديد أو عملية تجديد، لأكثر أنواع المباني شيوعاً داخل إمارة أبوظبي، من وحدات الفلل والمباني والأبراج.
ويأتي الدليل التجريبي في إطار تطوير الهوية المعمارية لإمارة أبوظبي، لتصبح أكثر تميزاً وجاذبية مع الحفاظ على التراث والأصالة الإماراتية.
ووفقاً لتقرير دائرة البلديات والنقل السنوي للعام 2021 الصادر مؤخراً، فإنها أطلقت المرحلة التجريبية من النظام الإلكتروني الجديد لإعداد مناطق البناء والتخطيط الإلكتروني لنظام الموافقات وتخليص الموقع، والذي يساعد المستثمرين والاستشاريين في الحصول المسبق علي شهادات خلو الموقع والموافقات التخطيطية للأراضي الواقعة في إمارة أبوظبي.
ويهدف النظام إلى أتمتة وتبسيط الموافقات التخطيطية وشهادات عدم الممانعة عبر الحكومة بأكملها بمشاركة 27 جهة رسمية من أصحاب العلاقة، بالإضافة إلى المطورين الرئيسيين. وبينت الدائرة أنه تم الشروع في التخطيط لـ 16 ألف وحدة والحصول على الموافقات عليها.
ومن خلال نظام إدارة بيانات البناء، يقوم المشروع ببناء وتخزين ومعالجة البيانات لجميع المباني القائمة في أبوظبي، وربطها بأنظمة العقارات، وإعداد المعلومات المكانية وعرضها من خلال منصة مطورة لتعكس بيانات نظام إدارة المباني في الإمارة على خريطة تفاعلية توضح تفاصيل كل طابق والوحدات الموجودة فيه من خلال نموذج ثلاثي الأبعاد، وربطها مع نظام التوثيق والأنظمة الإلكترونية للأراضي.
وكجزء من دورها في دعم النمو والتنمية العمرانية المستدامة في إمارة أبوظبي، تعمل الدائرة بشكل مستمر على توجيه وتنظيم ومراقبة أنشطة التنمية العمرانية، واعتماد المشاريع التطويرية في الإمارة، من خلال إدارة البلديات والجهات التابعة لها والإشراف عليها لتحقيق حياة أفضل.

دائرة البلديات والنقل
أبوظبي
آخر الأخبار
شعار وزارة الخارجية والتعاون الدولي
عربي ودولي
الإمارات تدين اقتحام القوات الإسرائيلية المسجد الأقصى
اليوم 02:38
يوسف العتيبة
عربي ودولي
الإمارات: نعمل لإرساء عملية سياسية مستدامة باليمن
اليوم 02:37
الروس يأسرون بريطانياً يقاتل في الجيش الأوكراني
عربي ودولي
الروس يأسرون بريطانياً يقاتل في الجيش الأوكراني
اليوم 02:37
جانب من اجتماعات مجلسي النواب والدولة الليبيين في القاهرة بحضور ستيفاني وليامز (من المصدر)
عربي ودولي
«الرئاسي الليبي»: المصالحة الوطنية لإرساء السلام والاستقرار
اليوم 02:37
تظاهرات حاشدة للمصريين في شوارع القاهرة يوم 30 يونيو 2013 للإطاحة بحكم «الإخوان» (أرشيفية)
عربي ودولي
إعلام «الإخوان».. مؤشرات الفشل وتبعات السقوط
اليوم 02:37
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©