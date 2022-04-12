دليل تجريبي لتصميم واجهة أبوظبي المعمارية

هالة الخياط (أبوظبي)

أصدرت دائرة البلديات والنقل دليلاً تجريبياً لتصميم واجهة أبوظبي المعمارية، والذي يهدف إلى تطوير الصورة المعمارية لأي بناء جديد أو عملية تجديد، لأكثر أنواع المباني شيوعاً داخل إمارة أبوظبي، من وحدات الفلل والمباني والأبراج.

ويأتي الدليل التجريبي في إطار تطوير الهوية المعمارية لإمارة أبوظبي، لتصبح أكثر تميزاً وجاذبية مع الحفاظ على التراث والأصالة الإماراتية.

ووفقاً لتقرير دائرة البلديات والنقل السنوي للعام 2021 الصادر مؤخراً، فإنها أطلقت المرحلة التجريبية من النظام الإلكتروني الجديد لإعداد مناطق البناء والتخطيط الإلكتروني لنظام الموافقات وتخليص الموقع، والذي يساعد المستثمرين والاستشاريين في الحصول المسبق علي شهادات خلو الموقع والموافقات التخطيطية للأراضي الواقعة في إمارة أبوظبي.

ويهدف النظام إلى أتمتة وتبسيط الموافقات التخطيطية وشهادات عدم الممانعة عبر الحكومة بأكملها بمشاركة 27 جهة رسمية من أصحاب العلاقة، بالإضافة إلى المطورين الرئيسيين. وبينت الدائرة أنه تم الشروع في التخطيط لـ 16 ألف وحدة والحصول على الموافقات عليها.

ومن خلال نظام إدارة بيانات البناء، يقوم المشروع ببناء وتخزين ومعالجة البيانات لجميع المباني القائمة في أبوظبي، وربطها بأنظمة العقارات، وإعداد المعلومات المكانية وعرضها من خلال منصة مطورة لتعكس بيانات نظام إدارة المباني في الإمارة على خريطة تفاعلية توضح تفاصيل كل طابق والوحدات الموجودة فيه من خلال نموذج ثلاثي الأبعاد، وربطها مع نظام التوثيق والأنظمة الإلكترونية للأراضي.

وكجزء من دورها في دعم النمو والتنمية العمرانية المستدامة في إمارة أبوظبي، تعمل الدائرة بشكل مستمر على توجيه وتنظيم ومراقبة أنشطة التنمية العمرانية، واعتماد المشاريع التطويرية في الإمارة، من خلال إدارة البلديات والجهات التابعة لها والإشراف عليها لتحقيق حياة أفضل.