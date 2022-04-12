بلدية رأس الخيمة: 212 زيارة للمطابخ والمطاعم خلال 3 أشهر

هدى الطنيجي (رأس الخيمة)

نفذت إدارة الصحة العامة في دائرة بلدية رأس الخيمة 212 زيارات ميدانية على المطاعم والمطابخ الشعبية والمخابز خلال فترة 3 أشهر.

وقالت شيماء الطنيجي مدير إدارة الصحة العامة في البلدية: إن الإدارة وجهت المفتشين إلى تنفيذ الزيارات الميدانية لمختلف المنشآت الغذائية العاملة في الإمارة من المخابز والمطاعم والمطابخ الشعبية، للتحقق من اتباعها كافة الإجراءات المعنية بسلامة الأغذية ومدى تطبيقها لكافة التعاميم والقرارت الصادرة بشأن عملها لضمان تقديم أطعمة سلمية متسوفية الاشتراطات للجمهور المستهلك.

وذكرت أن المفتشين تمكنوا خلال فترة 3 أشهر الماضية من تنفيذ 212 زيارة ميدانية تضمنت 30 زيارة للمخابز و167 زيارة للمطاعم و15 زيارة ميدانية للمطابخ، وتم خلالها التحقق من كافة الإجراءات المتبعة في تلك المنشآت منها درجات حرارة حفظ الأطعمة ومراحل ومناطق أعداد الاطعمة والتحضير والتغليف إلى حين تقديمها مستوفية الاشتراطات للمستهلكين.

وأشارت إلى أن الحملات كشفت عن عدد من المخالفات والملاحظات .

وأضافت: أن الإدارة في صدد العمل على تطبيق مبادرة جديدة تهدف إلى تحسين وتطوير مخابز التنور، وذلك خلال العام الجاري بهدف تقديم أفضل أنواع الخدمة للجمهور المستهلك تضمن تقديم المنتجات الغذائية بأفضل المعايير المعتمدة وترتقي بالخدمات المقدمة خلالها.