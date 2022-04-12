اليوم 08:27
أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
إنفوجراف كاريكتير برامج
إنفوجراف كاريكتير برامج
عدد اليوم
عدد اليوم
الإمارات
فارس المزروعي يكرم كوادر شرطية وأمنية متميزة
المزروعي مع المكرمين بحضور الشريفي والراشدي (من المصدر)
13 ابريل 2022 02:25

أبوظبي (الاتحاد)

 أكد معالي اللواء ركن طيار فارس خلف المزروعي قائد عام شرطة أبوظبي أن الكوادر البشرية الشرطية تُشكل الدعامة الأساسية في تعزيز الأمن والأمان مثمنًا جهودها، وحرصها على أداء الواجب باحترافية، ومشيداً بتوجيهات القيادة الرشيدة، ودعمها المستمر لتعزيز الريادة الأمنية، والتي جعلت أبوظبي في صدارة أفضل المدن العالمية، وأكثرها أماناً.
ودعا معاليه خلال تكريمه عدداً من الكوادر الشرطية والأمنية المتميزة بشرطة أبوظبي إلى ضرورة متابعة المستجدات في مجالات العمل وتبادل الخبرات مع المنظمات والفرق الأمنية العالمية ومواكبة التطورات الدولية في مكافحة الجريمة.
ومن جانبه هنأ اللواء مكتوم علي الشريفي مدير عام شرطة أبوظبي الفرق الأمنية على جهودها المتميزة الريادية في العمل الأمني، مؤكدًا أهمية مواصلة جهود التحسين والتطوير للارتقاء بمسيرة العمل الشرطي والأمني وفق أفضل الممارسات وتقديم الخدمات المتميزة، جاء ذلك خلال التكريم بحضور اللواء محمد سهيل الراشدي مدير قطاع الأمن الجنائي، وعدد من الضباط.

فارس المزروعي
شرطة أبوظبي
آخر الأخبار
شعار وزارة الخارجية والتعاون الدولي
عربي ودولي
الإمارات تدين اقتحام القوات الإسرائيلية المسجد الأقصى
اليوم 02:38
يوسف العتيبة
عربي ودولي
الإمارات: نعمل لإرساء عملية سياسية مستدامة باليمن
اليوم 02:37
الروس يأسرون بريطانياً يقاتل في الجيش الأوكراني
عربي ودولي
الروس يأسرون بريطانياً يقاتل في الجيش الأوكراني
اليوم 02:37
جانب من اجتماعات مجلسي النواب والدولة الليبيين في القاهرة بحضور ستيفاني وليامز (من المصدر)
عربي ودولي
«الرئاسي الليبي»: المصالحة الوطنية لإرساء السلام والاستقرار
اليوم 02:37
تظاهرات حاشدة للمصريين في شوارع القاهرة يوم 30 يونيو 2013 للإطاحة بحكم «الإخوان» (أرشيفية)
عربي ودولي
إعلام «الإخوان».. مؤشرات الفشل وتبعات السقوط
اليوم 02:37
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©