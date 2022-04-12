فارس المزروعي يكرم كوادر شرطية وأمنية متميزة

أبوظبي (الاتحاد)

أكد معالي اللواء ركن طيار فارس خلف المزروعي قائد عام شرطة أبوظبي أن الكوادر البشرية الشرطية تُشكل الدعامة الأساسية في تعزيز الأمن والأمان مثمنًا جهودها، وحرصها على أداء الواجب باحترافية، ومشيداً بتوجيهات القيادة الرشيدة، ودعمها المستمر لتعزيز الريادة الأمنية، والتي جعلت أبوظبي في صدارة أفضل المدن العالمية، وأكثرها أماناً.

ودعا معاليه خلال تكريمه عدداً من الكوادر الشرطية والأمنية المتميزة بشرطة أبوظبي إلى ضرورة متابعة المستجدات في مجالات العمل وتبادل الخبرات مع المنظمات والفرق الأمنية العالمية ومواكبة التطورات الدولية في مكافحة الجريمة.

ومن جانبه هنأ اللواء مكتوم علي الشريفي مدير عام شرطة أبوظبي الفرق الأمنية على جهودها المتميزة الريادية في العمل الأمني، مؤكدًا أهمية مواصلة جهود التحسين والتطوير للارتقاء بمسيرة العمل الشرطي والأمني وفق أفضل الممارسات وتقديم الخدمات المتميزة، جاء ذلك خلال التكريم بحضور اللواء محمد سهيل الراشدي مدير قطاع الأمن الجنائي، وعدد من الضباط.