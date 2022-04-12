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المري يؤكد تطبيق الخطط الأمنية بحرفية عالية
عبدالله المري وكبار الضباط خلال الاجتماع (من المصدر)
13 ابريل 2022 02:24

دبي (الاتحاد)

 أكد معالي الفريق عبد الله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، أن القيادة العامة لشرطة دبي، تفخر بوجود قادة متميزين لدى مراكز الشرطة، استطاعوا بأدائهم إثبات تمتعهم بمستوى عالٍ من الكفاءة والاقتدار في تعزيز الأمن والأمان في مناطق اختصاصهم، عبر تطبيق الخطط الأمنية بحرفية عالية، وتواصلهم وقربهم الدائم من المجتمع، وتحقيق الأهداف والتوجهات الاستراتيجية لشرطة دبي.
جاء ذلك خلال لقاء معالي الفريق عبد الله خليفة المري، مع مديري مجلس مراكز الشرطة في نادي الضباط، بهدف الاطلاع على سير العمل في المجلس.

عبد الله المري
شرطة دبي
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