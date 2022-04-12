«مرور دبي» تؤمن حركة السير خلال حريق شاحنة

دبي (الاتحاد)

أشرفت الدوريات المرورية فجر السبت الماضي على تنظيم حركة السير والمرور، وتوزيع حركة المركبات، خلال الحريق الذي شب في إحدى الشاحنات على شارع الشيخ محمد بن زايد.

وقال العميد سيف مهير المزروعي، مدير الإدارة العامة للمرور، إنه فور تلقي البلاغ من غرفة العمليات عند الساعة الرابعة والربع فجر يوم السبت الماضي، انتقلت الدوريات المرورية إلى الموقع، وتبين أن الحريق نشب في إحدى الشاحنات على شارع الشيخ محمد بن زايد بالاتجاه إلى أبوظبي بعد جسر سوق الخضراوات.وأغلقت الدوريات المرورية الشارع المؤدي إلى الحريق لاستخدامه من قبل دوريات الشرطة ومركبات الدفاع المدني والإنقاذ، واتخذت بعض الإجراءات الوقائية حول الموقع، وعملت على إخلاء الشارع من المركبات والمارة.