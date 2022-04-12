مسؤولون بمؤسسات العمل الإنساني لـ «الاتحاد»: «مليار وجبة» نافذة لمساعدة المحتاجين في العالم

سامي عبد الرؤوف (دبي)

أكد مسؤولون بعدد من الجهات والمؤسسات المتخصصة في العمل الإنساني على المستويين المحلي والدولي أن دولة الإمارات العربية المتحدة تقدم نموذجاً فريداً في العطاء الإنساني ومساعدة المحتاجين حول العالم، مشيرين إلى أهمية دعم مبادرة «مليار وجبة»؛ لأنها تشكل رسالة إنسانية المعاني والقيم والدلالات، من الإمارات إلى العالم.

وأشاروا في تصريحات خاصة لـ«الاتحاد»، إلى أن مشاركة الشركات والمؤسسات والأفراد في حملة «مليار وجبة»، بصورة جماعية وضمن عمل وطني مُشترك، هو تجسيد لقيم التكافل والتآخي والتراحم التي تتحلى بها دولة الإمارات تجاه شعوب العالم، واصفين دور المؤسسات بانه قيمة إنسانية، وانعكاس صادق لمفهوم الالتزام بالمسؤولية المُجتمعية، وواجب وطني غني بالمعاني والعِبر والدلالات.

وقالوا: «نريد أن يصل فيض خير الإمارات لكل محتاج، وهذه المبادرة تمثل فرصة عظيمة لإتاحة المجال للجميع -مواطنين ومقيمين- أن يكونوا شركاء فاعلين ومؤثرين في تطبيق هذا النهج الخيري والإنساني».

وأضافوا: «يتميز مجتمع وأهل الإمارات بترسيخ ثقافة الخير والعطاء من خلال مشاركة كافة فئات المجتمع في برامج وحملات ومبادرات العمل الإنساني منذ نشأة الدولة على يد رمز العطاء الوالد المؤسس، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه».

جوسيبي سابا

استكمال العطاء

في البداية، قال جوسيبي سابا، الرئيس التنفيذي للمدينة العالمية للخدمات الإنسانية بدبي: «مرةً أخرى، أثبتت دولة الإمارات العربية المتحدة وقيادتها أنها مهدٌ للأفكار والمبادرات الإبداعية ولا تدخر جهداً في مد يد العون إلى الشعوب المحتاجة والأقل حظاً في كل مكانٍ وزمان وخاصةً في شهر رمضان المبارك».

وأضاف: «تأتي مبادرة المليار وجبة في أعقاب النجاح الباهر لمشروع مائة مليون وجبة الذي تم تنفيذه العام الماضي، واستطاعت أن تغطي احتياجات إعداد كبيرة من المحتاجين في العديد من دول العالم».

وأشار إلى أن المدينة العالمية للخدمات الإنسانية في دبي، هي جزء من مؤسسة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية وشريك داعم في تقديم الدعم اللوجستي المطلوب والخبرة والقدرات لمبادرة مليار وجبية، لجعل هذه المبادرة قصة نجاح عالمية. ودعا الرئيس التنفيذي للمدينة العالمية للخدمات الإنسانية بدبي، القطاع الخاص بما في ذلك الشركات الخاصة المحلية والمؤسسات وفاعلو الخير لتكاتف لتحقيق أهداف الحملة والمشاركة في إنجاح هذه المبادرة الإنسانية النبيلة.

مجيد يحيى

تخفيف المعاناة

من جهته، قال مجيد يحيى، ممثل برنامج الأغذية العالمي في دول مجلس التعاون الخليجي: إنه «في الوقت الذي تتعرض فيه حياة أكثر من 44 مليون شخص في 38 دولة للتهديد بسبب المجاعة، فإن مبادرة مليار وجبة تأتي في الوقت المناسب للمساعدة»، موضحاً أن هذه المبادرة تساعد في تخفيف معاناة المجتمعات الأكثر ضعفًا من خلال الجمع بين الناس والمجتمع ككل خلال شهر رمضان الفضيل.

خلفان المزروعي

أهمية الحملة

بدوره، ذكر المهندس خلفان خليفة المزروعي، رئيس مجلس إدارة الجمعية، أن مُشاركة كل مؤسسة وشركة، من القطاعين الخاص والعام، وكل فرد منا تعد نموذجاً يُحفز الجميع على المشاركة والمُساهمة الفاعلة والجادة في إنجاح الحملة الإنسانية الإماراتية الضخمة، والعالمية الأبعاد، ويدفع بقوة في اتجاه تحقيق أهدافها، ويصب في توفير الغذاء للفقراء والمُحتاجين في عدد واسع من بقاع عالمنا المُعاصر، وتخفيف مُعاناتهم، وتعزيز الروح والقيم الإنسانية المشتركة.

واعتبر المزروعي، أن المُساهمة في دعم حملة «مليار وجبة» تُفضي إلى ترسيخ قيم التسامح والأخوة الإنسانية والمحبة والتضافر الإنساني والتلاحم المُجتمعي العالمي، والتي توليها دولة الإمارات أقصى درجات الدعم والرعاية والاهتمام، وتعود بالخير والنفع الكبير على الإنسانية ومفاهيمها النقية، ونوه بالرؤية الإنسانية والمنهج التنموي المُجتمعي لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، والتي كانت وراء إطلاق الحملة الإنسانية العالمية، ونجاحها واسع النطاق على مستوى العالم.

محمد المهيري

من جانبه، أشار الدكتور محمد سهيل المهيري، الرئيس التنفيذي والعضو المُنتدب لـ«دار البر»، إلى المساهمة الكبيرة للجمعية في دعم الحملة، مؤكداً أنها شريك فاعل في كل حملة خيرية ومُبادرة إنسانية إماراتية، فيما تحرص الجمعية على أن تكون في مقدمة الصفوف في العمل الخيري والإنساني، وفي ترجمة رؤية وتوجيهات قيادتنا الرشيدة، وأكد أن أبواب الخير في شهر رمضان المبارك كثيرة، ولعل أعظمها إطعام الطعام، وإفشاء أسباب التراحم وتقديم العون للمتعففين.

سعيد المزروعي

إلى ذلك، عبّر سعيد مبارك المزروعي، نائب مدير عام جمعية بيت الخير، عن اعتزازه بمبادرة «مليار وجبة» التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، رعاه الله، مشيداً بهذا العطاء الفريد، الذي سيعود بالخير على الملايين، قائلاً: «كعادته في كل عام، يبادر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، بهذه المبادرات الإنسانية، التي تعكس قيم الإمارات وروح الفزعة والتكافل فيها»، وأشار إلى أن الحملة هي لفتة إنسانية نبيلة في شهر العطاء والطاعات والقربات، مؤكداً أن هذه الحملة المباركة ستنجح كسابقاتها في تحقيق أهدافها، حيث اعتاد مجتمع الإمارات على التكاتف لمد يد العون للمحتاجين في شتى دول العالم.

وقال: «هنا يتحول التكاتف إلى واجب وطني ومجتمعي، تأكيداً على الرسالة الإنسانية لدولتنا، التي تحمل في طياتها الخير للبشرية جمعاء، فضلاً عن كونه سباقاً خيرياً لكسب الأجر والثواب في هذه الأيام الفضيلة».

ناصر الجنيبي

قال ناصر بن علي الجنيبي، المدير التنفيذي لمؤسسة منار الإيمان الخيرية بعجمان: «تأتي حملة مليار وجبة كجزء من مسيرة الإمارات الإنسانية المستمرة والمُلهِمة للجميع، وهي تعبِّر عن أصالة المجتمع الإماراتي وقيمه النبيلة، ورقي المنظومة الاجتماعية والحضارية المتكاملة التي تشكل ركيزة أساسية لجهود الخير في دولتنا، مضيفاً إن الإمارات هي رمز الخير والعطاء والتسامح، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، هو فارس العطاء وصانع الأمل وتعلمنا منه كيف تظل الأيادي ممدودة بالخير وأن مساعدة الآخرين واجب والتزام أخلاقي رفيع لا يمكن الإخلال به، وأن قيم المحبة بين أبناء هذا الوطن الطيّب المعطاء ستظل باقية عنواناً لرقي أهل الإمارات وتعاطفهم».

«عزيزي للتطوير العقاري» تقدم 10 ملايين درهم

أعلنت شركة «عزيزي للتطوير العقاري» المساهمة بمبلغ 10 ملايين درهم دعماً لمبادرة «مليار وجبة»، الأكبر في المنطقة لتقديم الدعم الغذائي من الإمارات إلى الفقراء والمحتاجين والفئات الضعيفة من الأطفال واللاجئين والنازحين والمتضررين من الأزمات والكوارث في 50 دولة، وتهدف المبادرة الأكبر من نوعها إقليمياً، التي تنظمها «مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية»، إلى الوصول لهدف مليار وجبة لدعم الأكثر احتياجاً ومن يعانون سوء التغذية ابتداءً من شهر رمضان واستناداً إلى قيم العطاء والبذل ومد يد المساعدة والعمل الخيري والإنساني لدى الأفراد والمؤسسات في دولة الإمارات والعالم بتركيزها على مفهوم التمويل المجتمعي المستدام لتوفير مقومات الأمن الغذائي للفئات الأكثر ضعفاً.

وقال ميرويس عزيزي، مؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة عزيزي للتطوير العقاري: «تسرنا المساهمة في مبادرة مليار وجبة، التي انطلقت مطلع شهر رمضان المبارك وأطلقت حراكاً مجتمعياً مهماً جداً يجسد قيم العطاء والتضامن، بقيادة حكيمة والتزام إنساني من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله».

مليون درهم من مجموعة «ماج»

أعلنت «مجموعة ماج»، ذات الأنشطة التجارية المتنوعة في التطوير العقاري والهندسة والمقاولات والصناعة والتجارة والشحن والخدمات والضيافة، تبرعها بمليون درهم، دعماً لمبادرة «مليار وجبة»، الأكبر من نوعها في المنطقة لتوفير الدعم الغذائي للمحتاجين والفقراء، خاصة من الفئات الضعيفة بمن فيهم الأطفال واللاجئون والنازحون والمتضررون من الأزمات والكوارث الطبيعية في 50 دولة حول العالم.

وتدعم مساهمة «مجموعة ماج» وغيرها من المؤسسات والأفراد وقطاعات الأعمال وصول «مبادرة مليار وجبة» بالدعم الغذائي المباشر لمن هم في أمسّ الحاجة إليه، حيث تشكل المبادرة التي تفتح باب المشاركة للجميع من الأفراد والمؤسسات خياراً مستداماً لدعم الفئات الأكثر احتياجاً.