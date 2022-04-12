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الإمارات
رئيس الدولة ونائبه ومحمد بن زايد يهنئون ملك الأردن بنجاح العملية الجراحية
خليفة بن زايد
13 ابريل 2022 00:55

بعث صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة ، برقيات تهنئة إلى جلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة، بمناسبة نجاح العملية الجراحية التي أجراها جلالته مؤخرا والتي تكللت بالنجاح بفضل الله تعالى.. داعين المولى عز وجل أن يمتّعه بدوام الصحة العافية، والعمر المديد، متمنين للمملكة الأردنية الهاشمية وشعبها الشقيق مزيداً من التقدم والازدهار والأمن والأمان في ظل القيادة الحكيمة للملك عبد الله الثاني. 

المصدر: وام
الإمارات
خليفة بن زايد
الأردن
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