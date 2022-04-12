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مسجد آمنة الغرير بعجمان يستضيف مشاري العفاسي
مسجد آمنة الغرير بعجمان يستضيف مشاري العفاسي
13 ابريل 2022 02:24

عجمان (الاتحاد) 

يستضيف مسجد آمنة الغرير في عجمان، فضيلة الشيخ مشاري العفاسي، في العشر الأواخر من شهر رمضان الفضيل، في صلاة القيام يومي 20 و21 رمضان، وذلك ضمن جدول الفعاليات التي يقيمها المسجد بمناسبة الشهر المبارك.
وتأتي فعاليات رمضان عجمان «تقوى وإيمان» في دورته الـ 16 برعاية صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، وبتوجيهات سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان، رئيس المجلس التنفيذي، بمناسبة الشهر المبارك، حيث يستضيف المسجد ثمانية قراء من العالم الإسلامي، لإحياء ليالي شهر رمضان الفضيل، في صلاة التراويح والقيام.

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