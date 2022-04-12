المجلس الرمضاني بالشارقة ينطلق اليوم

الشارقة (الاتحاد)

تنطلق اليوم النسخة الحادية عشرة من المجلس الرمضاني السنوي الذي ينظمه نادي الشارقة للصحافة التابع للمكتب الإعلامي لحكومة الشارقة تحت رعاية سمو الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي نائب حاكم الشارقة رئيس مجلس الشارقة للإعلام حتى 22 أبريل الجاري بمشاركة متحدثين عالميين وبارزين في الرياضة والفن وصناعة المحتوى.

تحمل أولى الجلسات التي تُعقد اليوم في مسرح المجاز بالشارقة عنوان «اليوتيوب ومعادلة الترفيه والتأثير» وتبحث أثر منصة اليوتيوب عبر المحتوى المرئي الذي يجمع بين عنصري الترفيه والتأثير الإيجابي في المجالات المختلفة، والعوامل التي تعزز من نجاح المضمون، وتسهم في خدمة المجتمع مع عرض التجارب والأفكار التي تراعي القيم والثوابت.

وأكدت أسماء الجويعد مدير نادي الشارقة للصحافة حرص النادي على وضع أجندة متنوعة ومتجددة للمجلس الرمضاني بشكل سنوي لمواكبة الاهتمام المجتمعي حول أبرز الموضوعات الحيوية تماشيًا مع دور النادي المهني والمجتمعي، وترسيخًا لقيم المعرفة في المجالات المختلفة، لافتة إلى أن جلسات النسخة الحادية عشرة من المجلس التي تُعقد أيام 13 و20 و22، أبريل الجاري في مسرح المجاز ومدرج خورفكان تستقطب كفاءات بارزة، بما يؤكد أهمية الفعالية السنوية التي باتت تحظى باهتمــــام جماهيري واسع.