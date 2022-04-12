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محمد العيسى: «الاستقرار» ممكّن لبناء المجتمع
محمد العيسى: «الاستقرار» ممكّن لبناء المجتمع
13 ابريل 2022 02:24

أبوظبي (الاتحاد)

أكد الدكتور محمد خير سالم العيسى، عضو لجنة اختيار المفتين في دائرة إفتاء المملكة الأردنية، ومن العلماء ضيوف صاحب السمو رئيس الدولة -حفظه الله – خلال المحاضرة التي قدمها عبر التقنية المرئية على وسائل التواصل الاجتماعي التابعة للهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف المنظمة لبرنامج العلماء: أن نعمة الاستقرار، وجودها يعطي القلب طمأنينة، والنفس سكينة، وتمكن الإنسان من السير في ميادين الحياة ليؤدي رسالته في تحقيق السعادة في الكون وإقامة الحضارة والبناء.
ودعا فضيلته إلى الاقتداء برسول الله، صلى الله عليه وسلم، واتباع نهجه في المحافظة على الاستقرار وإشاعة السلام، مبيناً أن من المرتكزات التي تساهم في حفظ الاستقرار وسلامة الفرد والمجتمعات، الإيمان الحقيقي النابع من القلب والإخلاص في تطبيق تعاليم ديننا الحنيف الذي يؤكد على التواصل الإيجابي وصلة الأرحام، والمحافظة على كيان المجتمع.

الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف
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