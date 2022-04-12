«أبواب الخير» بمجلس راشد بن حميد الرمضاني

عجمان (وام)

واصل مجلس الشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس دائرة البلدية والتخطيط بعجمان رئيس اتحاد الإمارات لكرة القدم، استقبال كبار العلماء والخبراء والمختصين، في شهر رمضان الفضيل. فقد نظم المجلس محاضرة «أبواب الخير في رمضان»، وألقاها الدكتور عمر حبتور الدرعي مدير عام مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي، وشهدت حضوراً كبيراً.

واستهل الشيخ راشد بن حميد النعيمي المجلس الترحيب بالحضور، مؤكداً أن الخير في دولة الإمارات عنواننا ومنهجنا وأسلوب حياتنا، وأن الإمارات مبادرةٌ بالعطاء فقد وصلت أياديها البيضاء إلى كل مكان في العالم فساعدت وساندت وأعانت بلا حدود. وأوضح أن الخير متأصل فينا، فوالدنا المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، بادر وقدم واستطاع الموازنة بين العمل التطويري ومساندة المحتاج وإغاثة الشعوب، مؤكداً أن القيادة الحكيمة تسير على النهج ذاته وتضع العمل الخيري في مقدمة أولوياتها، عبر إطلاق الحملات المتتالية لمساعدة وإغاثة الشعوب. من جانبه تحدث الدكتور عمر الدرعي عن قيمة وأهمية الشهر الفضيل الذي يعد نفحة إلهية تمنح الإنسان فرصاً متنوعة للعطاء وتصفية القلوب.