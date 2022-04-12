منتدى الشارقة يختتم الملتقى الرمضاني

الشارقة (الاتحاد)

اختتم في الشارقة الملتقى الرمضاني تحت عنوان «جوامع الدعاء»، والتي نظمها افتراضياً المنتدى الإسلامي، ضمن سلسلة برامج الثقافة الإسلامية للشهر الفضيل، وعقدت بمشاركة لفيف من المهتمين بتنظيم الأوقات للعبادات، واستضاف ثلة من العلماء والمشائخ الأفاضل على مدار ثلاثة أيام، بهدف حث المجتمع لاغتمام فضائل الدعاء، والأخذ بعظيم ثواب الصيام بالشهل الفضيل، وتوضيحاً لشروط الدعاء وآداب الاستجابة، مصداقاً لقوله عز وجل «ادعوني أستجيب لكم».

وأكد الدكتور ماجد بوشليبي أمين عام المنتدى الإسلامي، على أن السلسلة تمثل دعوة صادقة للالتجاء إلى الله عز وجل، وضرورة الأخذ بفضائل الدعاء في الشهر الفضيل وبركة الصيام، وأثنى على الجهود التي تبذلها إمارة الشارقة في إرساء الثقافة الإسلامية وإحياء الشعائر الربانية الفضيلة، وتعزيز المبادئ السمحة للشريعة الغراء.