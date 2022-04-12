الأمن.. نعمة تستوجب الشكر

أمر الله تعالى عباده أن يشكروه على نعمه، وتعددت نعمه وآلاؤه سبحانه وتعالى وهي نعم لا تعد ولا تحصى كما قال عز وجل في كتابه، ومنها نعمة الأمن وتوافر أسباب الرزق، ويقول الله سبحانه وتعالى: (... وَاشْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ)، «سورة النحل: الآية 114»، ويقول عز من قائل: (... فَاذْكُرُوا آلَاءَ اللَّهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ).

وقال تعالى: (فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَٰذَا الْبَيْتِ * الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ وَآمَنَهُم مِّنْ خَوْفٍ).

وقال الله عز وجل على لسان نبيه إبراهيم عليه السلام في دعائه لبلده وأهله: (... رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا الْبَلَدَ آمِناً...).

وقال رسول الله، صلى الله عليه وسلم: «من أصبح منكم آمناً في سربه، معافى في جسده، عنده قوت يومه، فكأنما حيزت له الدنيا».

ولا بد من وجوب شكر الله تعالى جميع نعمه، ونعمة الاستقرار والازدهار من أعظم النعم التي يجب علينا المحافظة عليها، والبر والوفاء والولاء للوطن وقيادته الرشيدة، حماية للمكتسبات وحفاظاً على الخيرات، والوطن أمانة في أعناق الجميع، وعلى كل واحد فينا تحمل مسؤولياته.

وأمرنا الله تعالى أن نشكره على نعمه، ومن صور شكر نعم الله أن نذكرها ونتحدث بها، وقد أمر الله تبارك وتعالى نبيه صلى الله عليه وسلم بقوله: (وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ)، «سورة الضحى: الآية 11»، وقال عمر بن عبدالعزيز رحمه الله: ذكر النعم شكر، (شعب الإيمان للبيهقي، 9874).

ومن أعظم النعم التي نعيش فيها وينبغي التذكير بها دائماً نعمة الاستقرار والازدهار، فيا لها من نعمة عظمى، يتفيأ الناس ظلالها، ويا لها من غاية كبرى يسعى الإنسان إلى تحقيقها لينعم بالعيش الرغيد والاستقرار المديد، وقد بين القرآن الكريم أثر الاستقرار على الحضارة والازدهار، فقال عز وجل: (... أَوَلَمْ نُمَكِّن لَّهُمْ حَرَمًا آمِنًا يُجْبَىٰ إِلَيْهِ ثَمَرَاتُ كُلِّ شَيْءٍ رِّزْقاً مِّن لَّدُنَّا وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ)، «سورة القصص: الآية 57».

ومن عوامل الاستقرار: التآلف بين الناس، والترابط الاجتماعي الذي أمر الله تعالى به بقوله: (وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعاً وَلَا تَفَرَّقُوا...)، «سورة آل عمران: الآية 103».

وإن ما ننعم به من استقرار وازدهار هو ثمرة العدل والطمأنينة، فقد امتن الله علينا بقادة نحبهم ويحبوننا، ندعو لهم ويدعون لنا، قال صلى الله عليه وسلم: «خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم، ويصلون عليكم وتصلون عليهم»، (صحيح مسلم، 1855)، فقد حققت قيادتنا الرشيدة الاستقرار والازدهار لشعبها، وسعت لتحقيق سعادة مواطنيها، فعززت قيم التلاحم والمحبة بين الشعب وقيادته، وارتقت في خدمة الناس ونفعهم وإسعادهم وإدخال السرور على قلوبهم، فنالت بذلك حب الله تعالى، قال النبي صلى الله عليه وسلم: «أحب الناس إلى الله تعالى أنفعهم للناس، وأحب الأعمال إلى الله تعالى سرور تدخله على مسلم»، (الطبراني في المعجم الكبير، 861)، ونتيجة لهذا الاستقرار، فقد تصدرت الإمارات قائمة الدول العربية للسعادة والرضا بين الشعوب، وهذا يحتم القيام بواجب البر والوفاء، فنعزز الثقة والولاء لهذا الوطن المعطاء، ونقف جبهة واحدة متماسكة خلف ولاة أمورنا، مبتعدين عن الولاءات المتنافرة، والأحزاب المتناحرة.

ومن أهم حقوق هذا الوطن تأصيل الانتماء إليه، ومحبته والحرص عليه، ويقتضي ذلك أن يشارك الجميع في بنائه، وأن يعمل كل إنسان ما استطاع من أجل حماية مكتسباته وصيانة خيراته ومقدراته، فالوطن هو تواصل وامتداد لحياة الآباء والأجداد، وهو أمانة في أعناقنا جميعاً، فعلينا أن نغرس في نفوس أبنائنا حب وطنهم والتمسك بهويتهم، وأن نربيهم على التفاني والإخلاص في المحافظة على مكتسبات هذا الوطن وخيراته، والقيام بمسؤولياتهم تجاه وطنهم بكل صدق وأمانة، من خلال الحرص على العلم والتعلم، والإتقان في الوظيفة والعمل، والتعاون فيما بينهم في بذل الخير والمعروف لأهلهم ومجتمعهم، ومقابلة الإحسان بالإحسان، قال تعالى: (هَلْ جَزَاءُ الْإِحْسَانِ إِلَّا الْإِحْسَانُ).

فتوى

هل يجوز لي أن أقرأ القرآن وأنا على غير وضوء؟

أجاب المركز الرسمي للإفتاء أنه «يجوزُ لكَ ذلك ما دُمتَ غيرَ جُنُبٍ، فقراءةُ القرآنِ من دون مسِّ المُصحفِ لا تُشترَطُ لها الطهارةُ الصُّغرَى (الوُضوءُ)، فقد كان النبيُّ صلى الله عليه وسلم يذكرُ اللهَ على كلِّ أحيانِهِ»، (رواه مسلم)، كما أنَّه يجوز لك قراءةُ القرآنِ من الأجهزةِ اللوحيةِ أو الهاتفِ المحمولِ ولو كنتَ على غيرِ وُضوءٍ.