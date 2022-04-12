شخصيات إسلامية.. صاحب الأربعين النووية

الإمام النووي رحمه الله، هو يحيى بن شرف بن مري بن حسن بن حسين النووي، الشيخ الإمام العلامة، الحافظ، الفقيه، شيخ الإسلام، أستاذ المتأخرين، والداعي إلى سبيل الصالحين، كان متحققاً بالزهد والقناعة، مصابراً على أنواع الخير لا يصرف ساعة في غير طاعة، مع التفنن في أصناف العلوم.

والإمام النووي من العلماء الزهاد الذين بذلوا حياتهم للعلم والعبادة، صرف الإمام النووي أوقاته في أنواع العلم والعمل، ولد في العشر الأواسط من المحرم سنة إحدى وثلاثين وست مئة (631 هـ)، وتوفي سنة (676 هـ)، وظهر عليه الصلاح والنبوغ من صباه، قال شيخه ياسين بن يوسف الزركشي عندما رأى حاله: هذا يرجى أن يكون أعلم أهل زمانه، وكان صبوراً على البلاء، وصبوراً على طلب العلم، أصابته الحمى وهو مسافر للحج من أول ليلة خرج فيها من الشام، واستمرت فيه الحمى إلى يوم عرفة، قال والده: وما تأوه ولا تضجر.

كان مثابراً على طلب العلم، حفظ كتاب «التنبيه» في أربعة أشهر ونصف شهر، وقرأ حفظاً ربع كتاب «المهذب» في بقية السنة، كان يقرأ كل يوم اثني عشر درساً على المشايخ شرحاً وتصحيحاً، وبارك الله له في وقته.

كتب الله لمؤلفاته القبول ببركة صدقه وإخلاصه، وقد انتفع بتصانيفه أهل الإسلام، فكتابه «رياض الصالحين» لا يكاد يخلو منه مسجد أو بيت، ومن كتبه «روضة الطالبين وعمدة المفتين»، وكتاب «منهاج الطالبين وعمدة المفتين»، وكتاب في شرح صحيح مسلم الذي سماه: «المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج»، وكتاب «الأذكار»، وكتاب «شرح المهذب المعروف بالمجموع» ولم يكمله، وسلك في شرحه طريقة حسنة مهذبة جامعة لأشتات الفضائل، وعيون المسائل، ومجامع الدلائل، ومذاهب العلماء، ومفردات الفقهاء، وتحرير الألفاظ، ومسالك الأئمة الحفاظ، وبيان صحة الحديث من سقمه، وغيرها من الكتب الكثيرة.

كان، رحمه الله، على جانب كبير من الزهد والتقشف والاقتصاد في العيش والصبر على خشونته، والورع، وكان لا يأكل إلا أكلة واحدة في اليوم والليلة بعد العشاء، وكان قليل النوم، كثير السهر في العبادة والتلاوة والذكر والتأليف، وتولى التدريس في دار الحديث الأشرفية بدمشق.

ورغم أن النووي لم يعش إلا «45» سنة، فقد كانت حياته عامرة بالأعمال العظيمة، والمؤلفات الجليلة، رحمه الله تعالى وأسكنه فسيح جناته.