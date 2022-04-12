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القنصلية العامة للدولة في نيويورك تؤكد أن جميع المواطنين المتواجدين بالقرب من حادثة إطلاق النار بخير
القنصلية العامة للدولة في نيويورك تؤكد أن جميع المواطنين المتواجدين بالقرب من حادثة إطلاق النار بخير
12 ابريل 2022 21:25

 

أكدت القنصلية العامة للدولة في نيويورك أن جميع المواطنين المتواجدين بالقرب من المنطقة التي وقع فيها إطلاق النار بخير وأمان.

وجاء بحسب الحساب الرسمي للقنصلية العامة للدولة على «تويتر»: «تؤكد القنصلية العامة للدولة في نيويورك بأن جميع المواطنين المتواجدين بالقرب من المنطقة التي وقع فيها إطلاق النار بخير وأمان، كما تدعو المواطنين المتواجدين هناك للتواصل معها في الحالات الطارئة عبر خط الطوارئ على الرقم 0097180024 والتسجيل في خدمة تواجدي».

 

 

المصدر: الاتحاد - أبوظبي
الإمارات
نيويورك
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