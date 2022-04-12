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محمد بن راشد: سعيد بتوقيع مشروع "مسبار الأمل" لاستكشاف المريخ اتفاقية تعاون مع مشروع "مافن"
محمد بن راشد
12 ابريل 2022 19:46

عبر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، عن سعادته بتوقيع مشروع "مسبار الأمل" لاستكشاف المريخ اتفاقية تعاون مع مشروع "مافن" التابع لوكالة الفضاء الأميركية.

وقال سموه في تغريدة عبر حسابه الرسمي في «تويتر»: «سعيد بتوقيع مشروع "مسبار الأمل" لاستكشاف المريخ اتفاقية تعاون مع مشروع "مافن" التابع لوكالة الفضاء الأميركية بهدف تعميق فهم البشرية للكوكب الأحمر، مركبة "مافن" دخلت مدار المريخ في 2014 ومسبار الأمل في 2021 ..والتعاون العلمي بين الدولتين في مجال الفضاء سيعود بالمعرفة على الجميع» .

 

المصدر: الاتحاد - أبوظبي
محمد بن راشد
الإمارات
مسبار الأمل
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