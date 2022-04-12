بلدية أبوظبي توعي أفراد المجتمع بأهمية ممارسة الرياضة

نظمت بلدية مدينة أبوظبي، التابعة لدائرة البلديات والنقل، من خلال مركز بلدية مصفح، فعالية افتراضية بعنوان «معاً لمجتمع رياضي»، ضمن مبادرة «رياضة بلا حدود»، استهدفت كافة أفراد المجتمع في المناطق الواقعة ضمن النطاق الجغرافي للمركز، بالتعاون مع مستشفى فينيكس، بهدف التوعية بأهمية ممارسة الرياضة. تضمنت الفعالية محاضرة توعوية تناول خلالها أحد المتخصصين من مستشفى فينكس العديد من المحاور، من بينها: التوعية بأهمية الرياضة في حياتنا اليومية، وتشجيع الجمهور على ممارسة الرياضة، كما تطرق إلى العديد من الفوائد الصحية التي تعود على الفرد عند ممارسة الرياضة، وكذلك الآثار الإيجابية لممارسة الرياضة على الصحة العامة للفرد. كما تضمنت الفعالية نشر العديد من المنشورات التوعوية عبر الحسابات الرسمية للبلدية على وسائل التواصل الاجتماعي، بهدف تعزيز أهدافها وتوعية أفراد المجتمع بأهمية ممارسة الرياضة وفوائدها الإيجابية.