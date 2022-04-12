توقعات الطقس غداً في الإمارات

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً حاراً وغائماً جزئياً بوجه عام وتميل درجات الحرارة للارتفاع الطفيف، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً مثيرة للغبار نهاراً..و حركة الرياح: جنوبية شرقية - شمالية غربية / 10 إلى 20 تصل إلى 35 كيلو متراً في الساعة . و الموج في الخليج العربي خفيف .. ويحدث المد الأول عند الساعة 10:20 الثاني عند الساعة 35:00 والجزر الأول عند الساعة 17:30 والجزر الثاني عند 40:05 . وفي بحر عمان الموج خفيف إلى متوسط .. ويحدث المد الأول عند الساعة 20:09 والمد الثاني عند الساعة 08:09 والجزر الاول عند الساعة 13:36 والجزر الثاني عند الساعة 02:25.