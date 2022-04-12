اليوم 08:23
أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
إنفوجراف كاريكتير برامج
إنفوجراف كاريكتير برامج
عدد اليوم
عدد اليوم
الإمارات
توقعات الطقس غداً في الإمارات
طقس غائم
12 ابريل 2022 17:19

 توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً حاراً وغائماً جزئياً بوجه عام وتميل درجات الحرارة للارتفاع الطفيف، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً مثيرة للغبار نهاراً..و حركة الرياح: جنوبية شرقية - شمالية غربية / 10 إلى 20 تصل إلى 35 كيلو متراً في الساعة . و الموج في الخليج العربي خفيف .. ويحدث المد الأول عند الساعة 10:20 الثاني عند الساعة 35:00 والجزر الأول عند الساعة 17:30 والجزر الثاني عند 40:05 . وفي بحر عمان الموج خفيف إلى متوسط .. ويحدث المد الأول عند الساعة 20:09 والمد الثاني عند الساعة 08:09 والجزر الاول عند الساعة 13:36 والجزر الثاني عند الساعة 02:25.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة بالدولة غدا:المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى: أبوظبي 41 23 75 10دبي 38 25 60 15الشارقة 39 21 65 15عجمان 36 25 70 20أم القيوين 38 22 65 15رأس الخيمة 39 23 60 10الفجيرة 40 29 70 10العين 42 24 30 10ليوا 43 22 60 10الرويس 44 23 65 10السلع 43 23 60 15دلما 35 24 70 25طنب الكبرى 32 25 75 30طنب الصغرى 32 25 75 30أبو موسى 32 25 75 30 .

المصدر: وام
الطقس في الإمارات
الأرصاد
آخر الأخبار
شعار وزارة الخارجية والتعاون الدولي
عربي ودولي
الإمارات تدين اقتحام القوات الإسرائيلية المسجد الأقصى
اليوم 02:38
يوسف العتيبة
عربي ودولي
الإمارات: نعمل لإرساء عملية سياسية مستدامة باليمن
اليوم 02:37
الروس يأسرون بريطانياً يقاتل في الجيش الأوكراني
عربي ودولي
الروس يأسرون بريطانياً يقاتل في الجيش الأوكراني
اليوم 02:37
جانب من اجتماعات مجلسي النواب والدولة الليبيين في القاهرة بحضور ستيفاني وليامز (من المصدر)
عربي ودولي
«الرئاسي الليبي»: المصالحة الوطنية لإرساء السلام والاستقرار
اليوم 02:37
تظاهرات حاشدة للمصريين في شوارع القاهرة يوم 30 يونيو 2013 للإطاحة بحكم «الإخوان» (أرشيفية)
عربي ودولي
إعلام «الإخوان».. مؤشرات الفشل وتبعات السقوط
اليوم 02:37
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©