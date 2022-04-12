"سوق الجبيل" يتيح لزواره تجربة تسوق استثنائية في رمضان
"سوق الجبيل" يتيح لزواره تجربة تسوق استثنائية في رمضان
12 ابريل 2022 17:03
يوفر سوق الجبيل في الشارقة - أكبر سوق للمنتجات الطازجة في دولة الإمارات العربية المتحدة وأحد مشاريع شركة الشارقة لإدارة الأصول - الذراع الاستثمارية لحكومة الشارقة لزواره من مواطنين ومقيمين طيلة شهر رمضان المبارك تجربة تسوق استثنائية من خلال توفير جميع ما يحتاجونه من منتجات ومستلزمات غذائية طازجة تحت سقف واحد موزعة على ثلاثة أقسام رئيسية هي قسم الخضراوات والفواكه والأسماك واللحوم.
وقال طلال محمد مدير إدارة - سوق الجبيل : " نحرص من خلال سوق الجبيل على توفير جميع إحتياجات مرتاديه في ظل إقبال كبير خلال الشهر المبارك وعلى مدار العام و الذي جاء نتيجة حتمية لما يقدمه من خدمات نوعية ومرافق ذات مستوى عالمي بما يسهم في تحقيق أعلى درجة رضا زوار السوق و يلبي إحتياجاتهم ومتطلباتهم وفق أفضل الممارسات وأعلى المعايير والتي تجعل من تجربة التسوق في سوق الجبيل تجربة فريدة من نوعها إذ يعتبر أحد أهم منافذ بيع المنتجات الغذائية في الدولة".
وأضاف:" نسعى دائماً إلى تقديم أفضل الخدمات التي يحتاجها زوار السوق خلال شهر رمضان المبارك عبر التعاقد مع الموردين لتوفير كميات كافية من السلع الغذائية الاستهلاكية الأساسية بما يوفر عليهم الكثير من الوقت ويتيح له الفرصة للحصول على مشترياتهم من مكان واحد".
من جانبه قال حميد العليلي مدير قطاع الضيافة بالإنابة في شركة الشارقة لإدارة الأصول:" "يوفر السوق لمرتاديه طوال شهر رمضان مختلف أنواع الأسماك المحلية مثل "الصافي والشعري والكنعد والخباط والجيش وغيرها" والأسماك المستوردة وأبرزها السوبريم والسلمون والسيباس وغيرها إلى جانب مختلف الخدمات في الأقسام المتواجدة في سوق الأسماك كإمكانية شواء وتنظيف وتقطيع الأسماك وبأسعار رمزية.
ونوه إلى أنه في قسم الخضروات والفواكه يوفر السوق جميع ما يحتاجه الزوار بشكل أساسي من الخضروات والفواكه المحلية أو المستوردة من العديد من دول العالم مثل هولندا ومصر وتونس والأردن وليبيا وشرق آسيا وأوزبكستان وباكستان والهند بالإضافة إلى مستلزمات غذائية في جميع أقسامه بأسعار تنافسية محفزة للشراء".