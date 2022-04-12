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الإمارات
عبدالله بن زايد ووزيرة خارجية ليبيا يتبادلان "هاتفياً " التهاني بشهر رمضان
عبدالله بن زايد
12 ابريل 2022 16:24

تبادل سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية و التعاون الدولي التهاني بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك خلال اتصال هاتفي مع معالي نجلاء المنقوش وزيرة خارجية ليبيا.

وبحث سموه ومعالي نجلاء المنقوش العلاقات الثنائية الأخوية الإماراتية - الليبية وسبل تعزيز التعاون المشترك بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين وناقشا عدداً من القضايا ذات الاهتمام المشترك. 

المصدر: وام
عبدالله بن زايد
ليبيا
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